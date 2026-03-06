قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتهدئة مخاوف الأمن .. رئيسة المكسيك تزور ولاية خاليسكو قبل المونديال
بتوجيهات الإمام الأكبر.. الطالب الأزهري أحمد سامي يؤم المصلين بالجامع الأزهر في التراويح
تعرف على موعد الظهور الأول لحمزة عبدالكريم في مباريات شباب برشلونة
بطاقتين حمر .. الزمالك يتقدم 1-0 على الاتحاد السكندري بالشوط الأول بالدوري
استقرار على هذا الإجراء .. تحرك عاجل في الأهلي بسبب عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي
قيادي بـ مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الأكاديمية العسكرية تؤكد يقظة واستعداد الدولة لكل السيناريوهات
حرب إعلامية في واشنطن بسبب إيران.. وتقرير “CNN” يثير الجدل
الأمن التونسي يوافق على حضور 35 ألف مشجع في مباراة الترجي والأهلي بدوري أبطال إفريقيا
تحرك دبلوماسي مفاجئ.. السعودية تكثف اتصالاتها المباشرة مع إيران لاحتواء الحرب
أثارت جدلا واسعا .. كم يبلغ سعر سيارة مبابي الرخيصة؟
800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة
سؤال برلماني بشأن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من الخليج لمصر
رياضة

بصق على الجماهير .. خبر صادم ينتظر لاعب المقاولون بسبب مباراة الأهلي

مصطفي جمال
مصطفي جمال
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

كشف خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة عن العقوبات المحتملة ضد اللاعب مصطفى جمال، مهاجم المقاولون العرب، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام الأهلي في الدوري.

عامر العمايرة

وكتب العمايرة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "أن ما بدر من اللاعب خلال اللقاء، حال إثباته في تقرير مراقب المباراة بقيامه بالبصق على الجماهير، قد يعرضه لعقوبة الإيقاف 3 مباريات مع توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وأضاف أن اللاعب سيواجه أيضًا الإيقاف مباراة واحدة بسبب الطرد المباشر نتيجة إفساد فرصة محققة لإحراز هدف، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وفقًا للائحة المسابقات" 

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت امس الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

بهذه النتيجة، يحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة بالمسابقة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، ويتبقى للزمالك مباراة أمام الاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة.

فيما يحتل المقاولون المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 20 مباراة بالمسابقة.

مصطفي جمال الاهلي الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

