بصق على الجماهير .. خبر صادم ينتظر لاعب المقاولون بسبب مباراة الأهلي

كشف خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة عن العقوبات المحتملة ضد اللاعب مصطفى جمال، مهاجم المقاولون العرب، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام الأهلي في الدوري.

عامر العمايرة

وكتب العمايرة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "أن ما بدر من اللاعب خلال اللقاء، حال إثباته في تقرير مراقب المباراة بقيامه بالبصق على الجماهير، قد يعرضه لعقوبة الإيقاف 3 مباريات مع توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وأضاف أن اللاعب سيواجه أيضًا الإيقاف مباراة واحدة بسبب الطرد المباشر نتيجة إفساد فرصة محققة لإحراز هدف، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وفقًا للائحة المسابقات"

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت امس الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

بهذه النتيجة، يحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة بالمسابقة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، ويتبقى للزمالك مباراة أمام الاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة.

فيما يحتل المقاولون المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 20 مباراة بالمسابقة.