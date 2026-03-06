أفشة ومابولولو يقودان الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالدوري

أعلن تامر مصطفى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة نادي الزمالك، اليوم الجمعة، على أرضية ملعب إستاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح – مصطفى إبراهيم – عبد الرحمن جودة – كريم الديب

خط الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" – محمود عماد – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: يسري وحيد – مابولولو – عبد الرحمن مجدي

قائمة البدلاء: صبحي سليمان، محمود شبانه، مؤمن شريف، محمد توني، فادي فريد، أبو بكر ليادي، نور علاء، سيفور إيزاك، جون إيبوكا

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، مساء اليوم الجمعة الموافق 6 مارس، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وتنقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة بعدما خاض 18 لقاء تمكن من الفوز بـ 12 مباراة والتعادل بـ4 لقاءات وتلقى هزيمتين.

فيما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الـ14 برصيد 20 نقطة.

وكان فريق الزمالك حقق فوزا غاليا على مضيفه فريق بيراميدز بهدف دون رد على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز، في دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء زعيم الثغر.