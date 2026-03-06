قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاريجاني بعد إسقاط مقاتلة أمريكية غرب إيران: يزرعون الرياح وسيحصدون العاصفة
تبدأ من 67 ألف ريال.. أرخص سيارة رياضية تويوتا في السوق السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: إيران هاجمت 12 دولة منذ بدء الحرب
اختراق ساحق.. إسرائيل تؤكد دخول 150 طائرة للمجال الجوي الإيراني 2600 مرة
صفقة بـ 1,5مليار جنيه.. مصرع 4 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا
جيسوس: كريستيانو رونالدو سيسافر للعلاج في إسبانيا
الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟
الجيش الإيراني: استهداف ناقلة نفط أمريكية قرب المياه الكويتية
بث مباشر .. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر
هي وصلت للفراخ كمان.. أحمد السقا ضحية مقلب رامز ليفل الوحش
مفاجأة في الأهلي.. تطور جديد بشأن تجديد عقد أليو ديانج بعد تراجع فالنسيا
قصف غير مسبوق.. إسرائيل تضرب 400 هدف في غرب إيران
الدوري الممتاز .. غرفة ملابس نادي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري| صور

محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صورا لغرفة ملابس الفريق وملعب اللقاء قبل مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في التاسعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 والختامية لمرحلة الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تُقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، وتُنقل عبر قناة أون سبورت، مع استوديو تحليلي للمباراة.

ترتيب الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

يتصدّر الزمالك ترتيب جدول الدورى برصيد 40 نقطة بعد الفوز فى 12 مباراة والتعادل فى 4 وخسارة اثنين، بينما وصل الاتحاد السكندري للمركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى اثنان وخسر 11 مواجهة.

