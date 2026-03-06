الدوري الممتاز .. غرفة ملابس نادي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري| صور

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صورا لغرفة ملابس الفريق وملعب اللقاء قبل مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في التاسعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 والختامية لمرحلة الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تُقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، وتُنقل عبر قناة أون سبورت، مع استوديو تحليلي للمباراة.

ترتيب الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

يتصدّر الزمالك ترتيب جدول الدورى برصيد 40 نقطة بعد الفوز فى 12 مباراة والتعادل فى 4 وخسارة اثنين، بينما وصل الاتحاد السكندري للمركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى اثنان وخسر 11 مواجهة.