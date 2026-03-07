بطائرة مسيرة .. هجوم جديد يستهدف معسكرا أمريكيا بالقرب من مطار بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي بوقوع هجوم جديد بطائرة مسيرة، استهدف معسكر الدعم اللوجستي للسفارة الأمريكية قرب مطار بغداد.

ومنذ قليل، أفادت وكالة “رويترز”، نقلا عن مصادر لها، باندلاع حريق في مكاتب ومستودعات شركتي “هاليبرتون” و"كيه بي آر" الأمريكيتين، عقب هجوم بمسيرة في البصرة بالعراق.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف مدينة الطاقة في البرجسية بمحافظة البصرة جنوبي العراق بطائرة مسيرة.

وأشار المصدر العراقي، إلى أن مطار البصرة الدولي تعرض للاستهداف باستخدام طائرة مسيرة.

وفي وقت لاحق؛ أكدت الرئاسات العراقية (رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب)، رفضها استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها.

وقالت الرئاسات العراقية في بيان لها: “نرفض الاعتداءات التي تطال مدن العراق وإقليم كردستان، ونعدها انتهاكا للسيادة الوطنية”.

وأضافت في البيان: “نؤكد اتخاذ جميع الإجراءات لمنع انجرار العراق إلى أتون الصراعات الخارجية والحفاظ على دوره المتوازن”.