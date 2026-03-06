انفجارات قرب مطار أربيل في شمال العراق

أفادت وكالة فرانس برس بوقوع انفجارات قرب مطار أربيل في إقليم كردستان العراق ، الذي يستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة أن السلطات الكردية العراقية أعلنت في وقت سابق توقف إنتاج النفط في حقل تديره شركة "إتش كيه إن إنرجي" الأمريكية عقب هجوم.

وتبنت عدة فصائل مسلحة مدعومة من إيران هجمات على القاعدة الأمريكية في مطار أربيل خلال الأيام الأخيرة، في ظل تصاعد حدة الحرب وانضمام جهات مسلحة جديدة إليها، مما ينذر بفوضى وعنف أوسع.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإيراني اليوم الجمعة، أن قواتها البرية شنت هجوما بالطائرات المسيرة الانقضاضية على القواعد الأمريكية في الكويت.

وقال الجيش الإيراني في البيان الـ14 إنه خلال الساعات الماضية استهدف قواعد القوات الامريكية في الكويت بشكل مكثف بمختلف أنواع الطائرات المسيرة الانقضاضية، بحسب ما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية.