رياضة

ريال مدريد يفوز على سيلتا فيجو 2-1 في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
مجدي سلامة

فاز فريق ريال مدريد على نظيره سيلتا فيجو، بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة 27 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاءت ثنائية ريال مدريد عن طريق أوريلين تشواميني وفيديريكو فالفيردي في الدقيقتين 11، 90+4.

فيما جاء هدف سيلتا فيجو عن طريق بورخا ايجليسياس في الدقيقة 25.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا. 

خط الدفاع: ترينت، أسينسيو، روديجر وميندي. 

خط الوسط: فالفيردي، جولر وتشواميني. 

خط الهجوم: تياجو، براهيم وفينيسيوس جونيور.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، فيما يأتي فريق سيلتا فيجو في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

ريال مدريد سيلتا فيجو الدوري الإسباني

