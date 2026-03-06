شوط أول إيجابي بين ريال مدريد وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار الجولة 27 ببطولة الدوري الإسباني.

سجل هدف ريال مدريد اللاعب أوريلين تشواميني في الدقيقة 11.

وتعادل سيلتا فيجو عن طريق اللاعب ايجليسياس في الدقيقة 25.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ترينت، أسينسيو، روديجر وميندي.

خط الوسط: فالفيردي، جولر وتشواميني.

خط الهجوم: تياجو، براهيم وفينيسيوس جونيور.

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، فيما يأتي فريق سيلتا فيجو في المركز السادس برصيد 40 نقطة.