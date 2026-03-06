قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ضربة لـ ريال مدريد قبل موقعة السيتي.. غموض حول موقف مبابي من المشاركة بدوري الأبطال

إسلام مقلد

تلقى نادي ريال مدريد وجماهيره أنباءً مقلقة بشأن الحالة الصحية للنجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، المقررة الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتثير هذه التطورات حالة من القلق داخل أروقة النادي الملكي، في ظل المخاوف من غياب أحد أبرز عناصر القوة الهجومية للفريق في مرحلة حاسمة من الموسم القاري، خاصة أن المباراة تمثل محطة مفصلية في طريق الفريق نحو المنافسة على اللقب الأوروبي.

غياب محتمل في موقعة الذهاب

ووفقًا لما كشفته صحيفة "ذا أثلتيك"، اليوم الجمعة، فإن فرص مشاركة مبابي في مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي تبدو ضعيفة للغاية، بل إن الشكوك لا تزال تحيط أيضًا بإمكانية لحاقه بمواجهة الإياب.

وتأتي هذه الأنباء في وقت كان فيه الجهاز الفني لريال مدريد يأمل في استعادة خدمات المهاجم الفرنسي قبل القمة الأوروبية المرتقبة، إلا أن تطورات حالته البدنية لم تصل بعد إلى المرحلة التي تسمح بالمخاطرة بإشراكه.

سباق مع الزمن للعودة

ويخضع مبابي حاليًا لبرنامج علاجي مكثف، حيث وضع نفسه تحت إشراف الطبيب الفرنسي المتخصص في إصابات العظام برتراند سونيري كوتيه، في محاولة لتسريع عملية التعافي من الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

وخلال الأيام الأربعة الماضية، خاض اللاعب برنامجًا تأهيليًا مكثفًا بهدف استعادة جاهزيته في أسرع وقت ممكن، وسط محاولات حثيثة لإنعاش آمال مشاركته في المواجهة المرتقبة.

لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن السباق مع الزمن قد لا يكون في صالح النجم الفرنسي حتى الآن، وهو ما يزيد من حالة الترقب داخل ريال مدريد قبل أيام قليلة من المواجهة المنتظرة.

قلق داخل القلعة الملكية

غياب مبابي المحتمل يمثل ضربة فنية قوية للفريق الملكي، خاصة أن اللاعب يعد أحد أهم الأوراق الهجومية في تشكيلة الفريق هذا الموسم، بفضل سرعته الكبيرة وقدرته على الحسم في المباريات الكبرى.

كما أن مواجهة مانشستر سيتي تمثل تحديًا من العيار الثقيل أمام ريال مدريد، في ظل قوة الفريق الإنجليزي وخبرته في المنافسات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

ومع استمرار الغموض حول جاهزية مبابي، يبقى الجهاز الفني للفريق في انتظار تطورات حالته خلال الأيام المقبلة، على أمل استعادة خدماته قبل موقعة الإياب على الأقل، في حال تعذر لحاقه بمباراة الذهاب في سانتياجو برنابيو.

