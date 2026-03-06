ضربة لـ ريال مدريد قبل موقعة السيتي.. غموض حول موقف مبابي من المشاركة بدوري الأبطال

تلقى نادي ريال مدريد وجماهيره أنباءً مقلقة بشأن الحالة الصحية للنجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، المقررة الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتثير هذه التطورات حالة من القلق داخل أروقة النادي الملكي، في ظل المخاوف من غياب أحد أبرز عناصر القوة الهجومية للفريق في مرحلة حاسمة من الموسم القاري، خاصة أن المباراة تمثل محطة مفصلية في طريق الفريق نحو المنافسة على اللقب الأوروبي.

غياب محتمل في موقعة الذهاب

ووفقًا لما كشفته صحيفة "ذا أثلتيك"، اليوم الجمعة، فإن فرص مشاركة مبابي في مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي تبدو ضعيفة للغاية، بل إن الشكوك لا تزال تحيط أيضًا بإمكانية لحاقه بمواجهة الإياب.

وتأتي هذه الأنباء في وقت كان فيه الجهاز الفني لريال مدريد يأمل في استعادة خدمات المهاجم الفرنسي قبل القمة الأوروبية المرتقبة، إلا أن تطورات حالته البدنية لم تصل بعد إلى المرحلة التي تسمح بالمخاطرة بإشراكه.

سباق مع الزمن للعودة

ويخضع مبابي حاليًا لبرنامج علاجي مكثف، حيث وضع نفسه تحت إشراف الطبيب الفرنسي المتخصص في إصابات العظام برتراند سونيري كوتيه، في محاولة لتسريع عملية التعافي من الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

وخلال الأيام الأربعة الماضية، خاض اللاعب برنامجًا تأهيليًا مكثفًا بهدف استعادة جاهزيته في أسرع وقت ممكن، وسط محاولات حثيثة لإنعاش آمال مشاركته في المواجهة المرتقبة.

لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن السباق مع الزمن قد لا يكون في صالح النجم الفرنسي حتى الآن، وهو ما يزيد من حالة الترقب داخل ريال مدريد قبل أيام قليلة من المواجهة المنتظرة.

قلق داخل القلعة الملكية

غياب مبابي المحتمل يمثل ضربة فنية قوية للفريق الملكي، خاصة أن اللاعب يعد أحد أهم الأوراق الهجومية في تشكيلة الفريق هذا الموسم، بفضل سرعته الكبيرة وقدرته على الحسم في المباريات الكبرى.

كما أن مواجهة مانشستر سيتي تمثل تحديًا من العيار الثقيل أمام ريال مدريد، في ظل قوة الفريق الإنجليزي وخبرته في المنافسات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

ومع استمرار الغموض حول جاهزية مبابي، يبقى الجهاز الفني للفريق في انتظار تطورات حالته خلال الأيام المقبلة، على أمل استعادة خدماته قبل موقعة الإياب على الأقل، في حال تعذر لحاقه بمباراة الذهاب في سانتياجو برنابيو.