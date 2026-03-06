قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد القصف المتواصل.. وزير الخارجية الإيراني: لا نعادي دول الخليج وملتزمون بسياسة حسن الجوار
بدر وفتح مكة وأكتوبر.. أحمد عصام فرحات يكشف أشهر انتصارات المسلمين في رمضان
النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
الزمالك والاتحاد السكندري.. شوبير يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك
رياضة

تحية هتلر تغرم ريال مدريد 15 ألف يورو | تفاصيل مثيرة

فرض الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الويفا عقوبة ضد نادي ريال مدريد الإسباني قبل مواجهة نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في دورى أبطال أوروبا.

وحسم ريال مدريد تأهله إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره بنفيكا البرتغالي في الملحق المؤهل لثمن النهائي من البطولة الأوروبية.

وحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن يويفا قرر معاقبة ريال مدريد قبل مباراة مانشستر سيتي، بعدما ظهر أحد مشجعي الميرنجي وهو يؤدي التحية النازية في مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو خلال لقاء بنفيكا البرتغالي في إياب الملحق.

وقرر اليويفا تغريم نادي ريال مدريد الإسباني 15 ألف يورو إلى جانب تعليق العمل بإغلاق جزئي لـ500 مقعد في المدرج الجنوبي السفلي للملعب لمدة مباراة واحدة ولكن مع إيقاف التنفيذ، ولن تنفذ هذه العقوبة إلا في حالة تكرار المخالفة خلال عام واحد.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سبق وأدان تصرف المشجع الذي أدى التحية النازية خلال المباراة المذكورة في بيان رسمي أصدره عبر موقعه الإلكتروني، كما أنه تم القبض على المشجع وطرد من الملعب خلال اللقاء.

