تحية هتلر تغرم ريال مدريد 15 ألف يورو | تفاصيل مثيرة

فرض الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الويفا عقوبة ضد نادي ريال مدريد الإسباني قبل مواجهة نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في دورى أبطال أوروبا.

وحسم ريال مدريد تأهله إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره بنفيكا البرتغالي في الملحق المؤهل لثمن النهائي من البطولة الأوروبية.

وحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن يويفا قرر معاقبة ريال مدريد قبل مباراة مانشستر سيتي، بعدما ظهر أحد مشجعي الميرنجي وهو يؤدي التحية النازية في مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو خلال لقاء بنفيكا البرتغالي في إياب الملحق.

وقرر اليويفا تغريم نادي ريال مدريد الإسباني 15 ألف يورو إلى جانب تعليق العمل بإغلاق جزئي لـ500 مقعد في المدرج الجنوبي السفلي للملعب لمدة مباراة واحدة ولكن مع إيقاف التنفيذ، ولن تنفذ هذه العقوبة إلا في حالة تكرار المخالفة خلال عام واحد.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سبق وأدان تصرف المشجع الذي أدى التحية النازية خلال المباراة المذكورة في بيان رسمي أصدره عبر موقعه الإلكتروني، كما أنه تم القبض على المشجع وطرد من الملعب خلال اللقاء.