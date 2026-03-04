قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وكالة بريطانية: سفينة في مضيق هرمز أصيبت بـ«مقذوف مجهول»
الرئيس السيسي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
بيرمي فلوسه في الأرض.. المعارون يكبدون خزينة الأهلي الملايين
إيران تحذر إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان.. وتسقط 26 مسيرة
تشييع جثمان إمام مسجد توفى أثناء صلاة التراويح بالدقهلية..صور
الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا و108 دولارات عالميًا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
عرض الفيلم التسجيلي "مفتاح العودة" من مسلسل صحاب الأرض
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
تعاون مصري هولندي لتطوير إنتاج البطاطس وتحسين جودة التقاوي
دينا أبو الخير: الغش لا يبطل الصيام لكن يقلل الأجر
نائب وزيرة الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي ضمن مبادرة " حياة كريمة" بمحافظة المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فينيسيوس جونيور يفتح أزمة جديدة في ريال مدريد.. ويضع الإدارة أمام تحدي البحث عن بدائل قبل صيف 2026

فينيسيوس
فينيسيوس

كشفت مصادر صحفية إسبانية عن خطوة مثيرة للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الذي يبدو أنه اتخذ قرارا نهائيا بالرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد سنوات من التألق مع الميرنجي.

وينتهي عقد فينيسيوس جونيور في 30 يونيو 2027 وما زالت المفاوضات مع ريال مدريد تراوح مكانها وهو ما يضع إدارة النادي أمام معضلة حقيقية إما التوصل لاتفاق سريع لتجديد العقد أو بيعه الصيف القادم لتجنب خسارته مجانا وهو ما سيشكل ضربة كبرى للعملاق الملكي.

هل انتهت علاقة النجم بالميرنجي

وفقًا لموقع "fichajes" يشعر فينيسيوس بالإحباط نتيجة العرض المقدم له من النادي الذي لا يعكس مكانته الرياضية والإعلامية في الدوري الإسباني خاصة أنه يعد أحد أبرز وجوه النادي في السنوات الأخيرة ويبدو أن البرازيلي بات يرى أن إدارة ريال مدريد لا تبدي رغبة واضحة في تعديل سلم الرواتب بما يتناسب مع تأثيره داخل وخارج الملعب وسط ضغط جماهيري وإعلامي مستمر على مستوياته هذا الموسم.

وتأتي هذه التطورات في وقت تمر فيه علاقة فينيسيوس بالضغط الجماهيري والإعلامي ما يجعل الصيف المقبل نقطة تحول حاسمة في مسيرته مع النادي داخل غرفة الملابس يدرك اللاعب وزملاؤه خطورة الموقف إذ قد تتحول الأشهر القادمة إلى لحظة فاصلة تحدد مستقبل المشروع التنافسي للميرنغي

عروض كبرى في الانتظار

خارج إسبانيا تترقب أندية كبرى تحركات ريال مدريد حيث تسعى فرق الدوري الإنجليزي الممتاز أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي إلى التعاقد مع فينيسيوس جونيور الذي قد يصبح أحد أكثر الصفقات إثارة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما تقدم دوري روشن السعودي بعرض مالي كبير يسعى من خلاله إلى ضم نجم السامبا ورفع سقف المنافسة على النجوم العالميين في خطوة قد تعيد توجيه خارطة الانتقالات العالمية.

حصاد مسيرة فينيسيوس مع ريال مدريد

ينضم فينيسيوس جونيور إلى صفوف ريال مدريد عام 2018 قادمًا من فلامينجو مقابل 45 مليون يورو ومنذ ذلك الوقت أصبح عنصرًا لا غنى عنه خاض 360 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 119 هدفًا وصنع 94 آخرين مسجلًا بصمته في تاريخ النادي الملكي وضمن مشهد الكرة الأوروبية.

ورغم أنه يحتل مكانة كبيرة إلا أن عدم التوصل لاتفاق سريع لتجديد العقد يطرح تساؤلات حول استمرار اللاعب في العاصمة الإسبانية ويجعل الصيف المقبل مرحلة حرجة لرسم مستقبل ريال مدريد الهجومي وخططه الاستراتيجية في السنوات المقبلة.

الغموض يسيطر على المستقبل

المعركة القادمة ليست بين الأندية فحسب بل بين إدارة ريال مدريد وفينيسيوس جونيور حيث تتعلق بالاعتبارات المالية الفنية والإعلامية ووسط هذه المعادلة المعقدة يبقى السؤال الأبرز هل ينجح الميرنجي في الاحتفاظ بالنجم البرازيلي أم أن الصيف المقبل سيشهد انفصالًا قد يعيد رسم خارطة النجوم في أوروبا والسعودية.

في كل الأحوال قصة فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد تدخل مرحلة حرجة وستبقى تحت المجهر طوال الأسابيع القادمة مع توقعات بأن يكون الصيف المقبل الأكثر إثارة في تاريخ الانتقالات الحديثة.

فينيسيوس جونيور فينيسيوس ريال مدريد مهاجم ريال مدريد الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد دوري روشن السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الكويت

مأساة في الكويت.. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

هجوم متزامن من إيران وجنوب لبنان يستهدف تل أبيب وجنوب حيفا وعسقلان

حزب الله

حزب الله يعلن قصف ناقلة جند إسرائيلية بقرية حولا وتحقيق إصابة مباشرة

دينا أبو الخير

فقدت أولادها وطلقت بسبب الغيرة.. دينا أبو الخير عن أسماء بنت أبي بكر

بالصور

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

أوقاف الشرقية تُسلم 5 أطنان من اللحوم للتضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

لحوم
لحوم
لحوم

بيطري الشرقية يضبط 13 طن لحوم طازجة ومجمدة ودواجن مجهولة المصدر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان..لا تغفلي عنه على سفرتك

)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك
)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك
)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك

فيديو

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد