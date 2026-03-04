فينيسيوس جونيور يفتح أزمة جديدة في ريال مدريد.. ويضع الإدارة أمام تحدي البحث عن بدائل قبل صيف 2026

كشفت مصادر صحفية إسبانية عن خطوة مثيرة للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الذي يبدو أنه اتخذ قرارا نهائيا بالرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد سنوات من التألق مع الميرنجي.

وينتهي عقد فينيسيوس جونيور في 30 يونيو 2027 وما زالت المفاوضات مع ريال مدريد تراوح مكانها وهو ما يضع إدارة النادي أمام معضلة حقيقية إما التوصل لاتفاق سريع لتجديد العقد أو بيعه الصيف القادم لتجنب خسارته مجانا وهو ما سيشكل ضربة كبرى للعملاق الملكي.

هل انتهت علاقة النجم بالميرنجي

وفقًا لموقع "fichajes" يشعر فينيسيوس بالإحباط نتيجة العرض المقدم له من النادي الذي لا يعكس مكانته الرياضية والإعلامية في الدوري الإسباني خاصة أنه يعد أحد أبرز وجوه النادي في السنوات الأخيرة ويبدو أن البرازيلي بات يرى أن إدارة ريال مدريد لا تبدي رغبة واضحة في تعديل سلم الرواتب بما يتناسب مع تأثيره داخل وخارج الملعب وسط ضغط جماهيري وإعلامي مستمر على مستوياته هذا الموسم.

وتأتي هذه التطورات في وقت تمر فيه علاقة فينيسيوس بالضغط الجماهيري والإعلامي ما يجعل الصيف المقبل نقطة تحول حاسمة في مسيرته مع النادي داخل غرفة الملابس يدرك اللاعب وزملاؤه خطورة الموقف إذ قد تتحول الأشهر القادمة إلى لحظة فاصلة تحدد مستقبل المشروع التنافسي للميرنغي

عروض كبرى في الانتظار

خارج إسبانيا تترقب أندية كبرى تحركات ريال مدريد حيث تسعى فرق الدوري الإنجليزي الممتاز أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي إلى التعاقد مع فينيسيوس جونيور الذي قد يصبح أحد أكثر الصفقات إثارة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما تقدم دوري روشن السعودي بعرض مالي كبير يسعى من خلاله إلى ضم نجم السامبا ورفع سقف المنافسة على النجوم العالميين في خطوة قد تعيد توجيه خارطة الانتقالات العالمية.

حصاد مسيرة فينيسيوس مع ريال مدريد

ينضم فينيسيوس جونيور إلى صفوف ريال مدريد عام 2018 قادمًا من فلامينجو مقابل 45 مليون يورو ومنذ ذلك الوقت أصبح عنصرًا لا غنى عنه خاض 360 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 119 هدفًا وصنع 94 آخرين مسجلًا بصمته في تاريخ النادي الملكي وضمن مشهد الكرة الأوروبية.

ورغم أنه يحتل مكانة كبيرة إلا أن عدم التوصل لاتفاق سريع لتجديد العقد يطرح تساؤلات حول استمرار اللاعب في العاصمة الإسبانية ويجعل الصيف المقبل مرحلة حرجة لرسم مستقبل ريال مدريد الهجومي وخططه الاستراتيجية في السنوات المقبلة.

الغموض يسيطر على المستقبل

المعركة القادمة ليست بين الأندية فحسب بل بين إدارة ريال مدريد وفينيسيوس جونيور حيث تتعلق بالاعتبارات المالية الفنية والإعلامية ووسط هذه المعادلة المعقدة يبقى السؤال الأبرز هل ينجح الميرنجي في الاحتفاظ بالنجم البرازيلي أم أن الصيف المقبل سيشهد انفصالًا قد يعيد رسم خارطة النجوم في أوروبا والسعودية.

في كل الأحوال قصة فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد تدخل مرحلة حرجة وستبقى تحت المجهر طوال الأسابيع القادمة مع توقعات بأن يكون الصيف المقبل الأكثر إثارة في تاريخ الانتقالات الحديثة.