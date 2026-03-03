إيقاف ثلاثي ريال مدريد قبل مواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

تعرض ريال مدريد لضربة جديدة بغياب 3 لاعبين عن مواجهة فريق سليتا فيجو في الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإسباني.

ويغيب فرانكو ماستانتونو بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية أمام خيتافي التي خسرها ريال مدريد فيما يبتعد الثنائي ألفارو كاريراس ودين هويجسن عن لقاء سيلتا فيجو بسبب تراكم البطاقة الصفراء.

كواليس طرد ماستانتونو

كشفت رابطة الدوري الإسباني عن تفاصيل طرد الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، لاعب ريال مدريد، خلال المباراة التي جمعته بفريق خيتافي ضمن منافسات الجولة الـ26 من الليجا.

وتعرض ريال مدريد للهزيمة بهدف دون رد على ملعب سانتياجو برنابيو، في مباراة مثيرة شهدت أحداثًا حاسمة حتى اللحظات الأخيرة.

وفي الدقيقة 94، تلقى ماستانتونو بطاقة حمراء مباشرة بعد أن وجه إهانة لفظية للحكم، حيث صرخ قائلاً: «يا له من عار، يا له من عار، تافه لعين»، وفق ما جاء في تقرير حكم اللقاء.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب قد يواجه عقوبة إيقاف لعدة مباريات بسبب خطورة التصرف تجاه الحكم، في حين تعد هذه الخسارة الأولى لريال مدريد على أرضه أمام خيتافي منذ عام 2008.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الفريق عند 60 نقطة في المركز الثاني، متأخراً بأربع نقاط عن المتصدر برشلونة.