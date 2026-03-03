قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تعلن قرارات استثنائية في هذه الحالة بخصوص الأسعار
أحمد دويدار: أنا صاحب مقولة إسكواد الزمالك أقوى من الأهلي.. وبتكلم كورة
تراجع الذهب 137 دولارًا عالميًا و55 جنيهًا في مصر وسط تصاعد التوترات
مصطفى مدبولي: مصر ليست بعيدة عن تداعيات الحرب وتدعو لوقفها والعودة للتفاوض
مدبولي: من الوارد زيادة الأسعار إذا استمرت الحرب لفترة طويلة
مدبولي: الدولة لن تسمح بالممارسات الاحتكارية
مدبولي يزف بشري سارة: هناك خطة لتأمين الطاقة والسلع الأساسية
مدبولي: خطة متكاملة لتأمين الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء رغم تحديات الحرب
مدبولي: الحرب لن تحقق أهداف أي طرف.. ومصر تتأثر بكل العواقب
الدفاع الإماراتية: تصدينا لـ 186 صاروخًا باليستيًا إيرانيا منذ بدء الهجوم
النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس
مدبولي بعد الأحداث الحالية: لا نتعامل بسياسة رد الفعل ومنذ أشهر كنا مستعدين
رياضة

إيقاف ثلاثي ريال مدريد قبل مواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
عبدالله هشام

تعرض ريال مدريد لضربة جديدة بغياب 3 لاعبين عن مواجهة فريق سليتا فيجو في الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإسباني.

ويغيب فرانكو ماستانتونو بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية أمام خيتافي التي خسرها ريال مدريد فيما يبتعد الثنائي ألفارو كاريراس ودين هويجسن عن لقاء سيلتا فيجو بسبب تراكم البطاقة الصفراء.

كواليس طرد ماستانتونو 

كشفت رابطة الدوري الإسباني عن تفاصيل طرد الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، لاعب ريال مدريد، خلال المباراة التي جمعته بفريق خيتافي ضمن منافسات الجولة الـ26 من الليجا.

وتعرض ريال مدريد للهزيمة بهدف دون رد على ملعب سانتياجو برنابيو، في مباراة مثيرة شهدت أحداثًا حاسمة حتى اللحظات الأخيرة.

وفي الدقيقة 94، تلقى ماستانتونو بطاقة حمراء مباشرة بعد أن وجه إهانة لفظية للحكم، حيث صرخ قائلاً: «يا له من عار، يا له من عار، تافه لعين»، وفق ما جاء في تقرير حكم اللقاء.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب قد يواجه عقوبة إيقاف لعدة مباريات بسبب خطورة التصرف تجاه الحكم، في حين تعد هذه الخسارة الأولى لريال مدريد على أرضه أمام خيتافي منذ عام 2008.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الفريق عند 60 نقطة في المركز الثاني، متأخراً بأربع نقاط عن المتصدر برشلونة.

ريال مدريد سليتا فيجو خيتافي الدوري الإسباني برشلونة

