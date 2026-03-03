وزير المالية لصدى البلد: مصر تتمتع بأساس اقتصادي قوي.. والوضع العام "كويس"

رد أحمد كجوك، وزير المالية، على سؤال لـ صدى البلد بشأن التداعيات الاقتصادية علي مصر في ظل الأحداث الجارية في المنطقة.

وقال وزير المالية، إن الحكومة تتابع عن كثب تطورات المشهد الاقتصادي محلي ودولي، لافتا إلى أن هناك تنسيق مستمر داخل المجموعة الاقتصادية لمراجعة البيانات وتحليل المؤشرات أولًا بأول.

وأضاف لـ"صدى البلد" أن الحكومة تعقد اجتماعات دورية للمجموعة الاقتصادية لمناقشة تطورات الأوضاع العالمية وانعكاساتها المحتملة.

ولفت إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة تستند إلى قراءة دقيقة للبيانات، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي.

وقال إن الاقتصاد المصري يتمتع بأمان واستقرار ملحوظين، مشيرًا إلى أن التنوع الكبير في الأسواق المالية يجعل مقارنة البورصة المصرية مع غيرها تعكس الصورة الإيجابية لمصر.

وأوضح وزير المالية أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الحالية تبشر بالاستقرار، مؤكداً أن كل المؤشرات تؤكد أن الوضع تحت السيطرة، وأن الأسواق تسير في مسار إيجابي يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على الصمود أمام التحديات.

وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري شهد إصلاحات كبيرة خلال الشهور الماضية، ما ساهم في تعزيز الثقة في الأسواق وحماية المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الجهود جعلت الوضع المالي آمنًا ومستدامًا.

وأكد وزير المالية أن مصر تتمتع بأساس اقتصادي قوي ومتوازن، وأن الحكومة تواصل العمل لضمان استقرار الأسواق المالية وحماية مصالح المستثمرين، مشيراً إلى أن الوضع العام "كويس" ويبعث على الاطمئنان.