قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من ممدوح عباس على منحه الرئاسة الشرفية لـ الزمالك
عقوبات قارية تلوح في الأفق .. الأهلي مهدد بخوض مبارتين دون جماهير بعد أحداث الجيش الملكي
نتنياهو: نواصل توجيه ضربات قوية إلى إيران وسنفعل كل ما يلزم لحماية أنفسنا
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
عايز يطردهم من الشقة.. ضبط شخص ادعى تعاطى شخصين للمخدرات فى باب الشعرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دعم عاجل من اليانصيب الوطني السنغالي لمشجعيه المحتجزين في المغرب

مشجعي السنغال
مشجعي السنغال
إسلام مقلد

في خطوة إنسانية تعكس أبعادًا تتجاوز النشاط الاقتصادي إلى المسؤولية المجتمعية، أعلنت شركة اليانصيب الوطني السنغالي تخصيص مساهمة مالية عاجلة لدعم 18 مشجعًا سنغاليًا لا يزالون رهن الاحتجاز في المملكة المغربية، على خلفية أحداث أعقبت نهائي بطولة قارية استضافتها الرباط مطلع العام الجاري.

القرار جاء في توقيت بالغ الحساسية، إذ يتزامن مع أجواء روحانية خاصة تعيشها السنغال مع حلول شهر رمضان المبارك وتزامنه مع فترة الصوم الكبير لدى الطائفة المسيحية، في مشهد يعزز رمزية التضامن الوطني في بلد يُعرف بتماسكه الاجتماعي وتنوعه الديني.

منحة مالية مباشرة بقيمة 18 مليون فرنك سيافا

وأوضحت المؤسسة، في بيان رسمي، أنها رصدت منحة إجمالية قدرها 18 مليون فرنك سيافا، أي ما يعادل نحو 33 ألف دولار أمريكي، بواقع مليون فرنك لكل مشجع من المحتجزين، وذلك استجابةً للنداء الذي أطلقته الحكومة السنغالية لتعزيز التضامن مع المواطنين المتواجدين خارج البلاد في ظروف صعبة.

وأكدت الإدارة العامة للشركة أن هذه المبادرة تأتي انسجامًا مع شعارها المؤسسي القائم على دعم الفئات المحتاجة ومساندة القضايا الوطنية، مشددة على أن التضامن لا يقتصر على الداخل فحسب، بل يمتد ليشمل كل سنغالي يواجه تحديات خارج حدود الوطن.

خلفيات الأزمة بين دكار والرباط

وتعود تفاصيل القضية إلى أعقاب نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 الذي احتضنه المغرب، حيث شهدت محيطات بعض الملاعب ومناطق مجاورة توترات واحتكاكات بين جماهير، أعقبها تدخل أمني أسفر عن توقيف عدد من المشجعين الأجانب، من بينهم 18 سنغاليًا.

وتواجه المجموعة المحتجزة اتهامات تتعلق بإثارة الشغب والإخلال بالنظام العام، وهي اتهامات حولت الملف إلى قضية ذات أبعاد قنصلية ودبلوماسية بين العاصمتين دكار والرباط. 

ورغم التحركات الرسمية والاتصالات المستمرة لتأمين إطلاق سراحهم أو تسهيل إعادتهم إلى البلاد، لا يزال المشجعون يخضعون لإجراءات قانونية في المغرب.

معاناة إنسانية وضغط شعبي

استمرار احتجاز المشجعين بعيدًا عن وطنهم فاقم من معاناة أسرهم ماديًا ونفسيًا، خاصة في ظل طول أمد الإجراءات القضائية. وقد تحولت القضية إلى شأن عام داخل السنغال، مع مطالبات شعبية بتكثيف الجهود الرسمية لضمان عودتهم في أقرب وقت ممكن.

ويأتي دعم اليانصيب الوطني ليخفف جزءًا من الأعباء المالية عن المحتجزين وعائلاتهم، ويبعث برسالة مفادها أن خلف هؤلاء المشجعين تقف دولة ومؤسسات وشعب بأكمله، في انتظار طي صفحة الأزمة عبر القنوات القانونية والدبلوماسية.

منتخب السنغال السنغال كأس الأمم الإفريقية نهائي كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الضريبة العقارية

100 ألف جنيه حد أدنى الإعفاء.. 4 حالات لإسقاط دين الضريبة

زكاة الفطر 2026

دار الإفتاء حددت قيمتها.. كم تبلغ زكاة الفطر 2026 فى مصر؟

عيد الفطر

كم يتبقى على عيد الفطر 2026؟.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل

بالصور

فوائد تناول البنجر في رمضان.. يدعم المناعة والطاقة وطرق سهلة لتحضيره

فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد