فوائد تناول البنجر في رمضان.. يدعم المناعة والطاقة وطرق سهلة لتحضيره

فوائد تناول البنجر للصحة
آية التيجي

كشف خبراء تغذية أن البنجر (الشمندر) يُعد من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية التي قد تساعد في دعم الجسم خلال شهر رمضان، حيث يسهم في تحسين الدورة الدموية وتعويض الطاقة بعد ساعات الصيام.

فوائد تناول البنجر للصحة

وهناك العديد من فوائد البنجر للصحة، والتي تشير لها الدراسات، والتي يمكن الإستفادة بها في شهر رمضان، وفقا لما نشر في موقع WebMD، ومن أبرز فوائد:

ـ تحسين تدفق الدم:
يحتوي البنجر على النترات الطبيعية التي تتحول إلى أكسيد النيتريك، ما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

ـ دعم مستوى الطاقة:
يساهم تحسين تدفق الدم في زيادة وصول الأكسجين إلى العضلات، ما قد يساعد في تقليل الشعور بالإرهاق خلال الصيام.

ـ مصدر غني بالألياف:
الألياف الموجودة في البنجر تدعم الهضم وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وهو أمر مهم خلال رمضان.

ـ  مضادات أكسدة قوية:
يحتوي على البيتالين، وهي مركبات تساعد في مكافحة الالتهابات ودعم صحة الخلايا.

ـ دعم صحة القلب:
الدراسات تشير إلى أن البنجر قد يساعد في خفض ضغط الدم ودعم صحة الأوعية الدموية.

كيف يساعد البنجر في رمضان؟

خلال الصيام، يحتاج الجسم إلى أطعمة تمده بالعناصر الغذائية دون التسبب في ثقل بالمعدة. البنجر خيار مناسب لأنه:
ـ يمنح شعورًا بالشبع بسبب الألياف
ـ يساعد في تعويض بعض العناصر المفقودة خلال الصيام
ـ يمكن تناوله بطرق متنوعة تناسب الإفطار أو السحور

طرق تحضير البنجر

يمكن دمج البنجر بسهولة في النظام الغذائي:
ـ سلطة البنجر:
يُسلق البنجر ويُقطع مكعبات ثم يُضاف إلى السلطة مع زيت الزيتون والليمون.

ـ عصير البنجر:
يُخلط مع التفاح أو الجزر لتحسين الطعم وزيادة القيمة الغذائية.

ـ شوربة البنجر:
خيار دافئ ومغذي يمكن تناوله على الإفطار.

نصيحة صحية

وينصح خبراء التغذية بتناول البنجر ضمن نظام غذائي متوازن، خاصة خلال رمضان، للحصول على فوائده دون إفراط.

فوائد البنجر البنجر في رمضان الشمندر تحسين الدورة الدموية التغذية الصحية أطعمة رمضان صحة القلب الألياف الغذائية عصير البنجر مصادر طبيعية للطاقة

