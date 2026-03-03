قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

جيل زد الأمريكي مستعد للسيارات الصينية أكثر من آبائهم.. ما السبب

كريم عاطف

كشفت دراسة حديثة صادرة عن Cox Automotive عن انقسام واضح داخل السوق الأمريكي بشأن تقبل السيارات الصينية، فبينما أبدى 38% من المشاركين استعدادهم للتفكير في شراء علامة صينية، رفض 39% الفكرة تماما. 

أساسيات السيارات الصينية

اللافت أن الانفتاح يرتفع بشكل كبير بين أبناء جيل زد، إذ أعرب 69% منهم عن استعدادهم لخوض التجربة وشراء السيارات الصينية، ما يشير إلى أن أي توسع محتمل سيعتمد بشكل أساسي على استهداف هذه الفئة العمرية.

ورغم هذا الاهتمام النسبي، لا يزال الوعي بعلامات السيارات الصينية محدودا، فقرابة نصف المشاركين قالوا إنهم سمعوا عن هذه العلامات، لكن 17% فقط أكدوا امتلاك معرفة أعمق بها، وتعد BYD الاسم الأكثر حضورا في أذهان الأمريكيين، إلا أن المعرفة التفصيلية بها تبقى ضعيفة، سواء لدى المستهلكين أو حتى لدى التجار، حيث أقر ربعهم فقط بإلمامهم بالشركة.

الدراسة أظهرت أيضا فجوة بين رغبات المستهلكين ومواقف التجار، فبينما رحب نحو 40% من المشترين المحتملين بدخول العلامات الصينية، أبدى 15% فقط من التجار استعدادهم لدعم هذه الخطوة، مع إعراب 92% منهم عن مخاوف تتعلق بالموثوقية والسلامة والاستدامة طويلة الأجل.

ارخص السيارات الصينية في السوق السعودي موديل 2022

في المقابل، قد تغير الشراكات مع علامات أمريكية راسخة المعادلة، إذ ارتفعت نسبة تقبل الشراء إلى 76% عند افتراض وجود تعاون مشترك، ويظل السعر العامل الأكثر جذبا، خاصة لدى الفئات الأقل دخلا، في حين احتفظت طرازات مثل Tesla Model Y وChevrolet Equinox بأفضلية واضحة عند المقارنة المباشرة، ما يعكس استمرار قوة العلامات التقليدية في السوق الأمريكي.

