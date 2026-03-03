لخلافات سابقة.. التصريح بدفن شاب لقى مصرعه بطلق ناري في مشاجرة بالمنيا

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطلق ناري بإحدى قرى مركز المنيا، وذلك على خلفية خلافات سابقة بين عائلتين، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع شاب بطلق ناري وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث فرضت كردونًا أمنيًا بمحيط الواقعة، للسيطرة على الموقف ومنع تجدد الاشتباكات أو تصاعد الأحداث، وعودة الهدوء إلى القرية .

كما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين، والوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه، خاصة في ظل وجود خلافات سابقة بين الطرفين.

وامرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثمان ،عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وسرعة استعجال تحريات البحث الجنائي حول الواقعه وملابساتها والقبض على المتهمين .