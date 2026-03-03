ستعرفون قريبا.. ترامب يتوعد إيران برد قوي على هجوم السفارة الأمريكية بالسعودية

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بردّ "قريب" على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية لدى الرياض.





و بحسب شبكة "نيوز ⁠نيشن" على موقع "إكس" أن ترامب قال ‌للشبكة إن الرد على الهجوم ‌الذي ‌استهدف السفارة الأمريكية في الرياض وعلى مقتل ‌جنود أميركيين خلال ‌الصراع ⁠مع إيران "سيُعرف قريبا".

وفي سياق متصل، قال ترامب: "لا أعتقد أن نشر قوات برية سيكون ضروريا في إيران".

وفي منشور على "إكس"، الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع ⁠السعودية نقلا عن تقييم أولي، ⁠إن السفارة الأمريكية في الرياض تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين مما أدى إلى حريق محدود وبعض ‌الأضرار المادية.

وأوصت السفارة الأمريكية في السعودية مواطنيها بالبقاء في منازلهم في الرياض وجدة والظهران، وقيّدت السفر غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة، حسبما ذكرت "فرانس برس".