الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيّرة بالقرب من الرياض والخرج

أعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية، عن اعتراض وتدمير ثماني مسيَّرات بالقرب من مدينتَي الرياض والخرج.

وكانت في الأمس اعترضت وتصدت المنظومة الدفاعية السعودية لـ 5 مسيرات معادية قرب قاعدة الأمير سلطان الجوية، عقب وقت قصير من إعلان الدفاع السعودية اعتراض مسيَّرتين حاولتا استهداف مصفاة رأس تنورة، فيما تصدت لهما القدرات العسكرية السعودية.





و من جانبه، صرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية بأن السفارة الأمريكية في الرياض تعرّضت لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود و أضرار مادية بسيطة في المبنى.