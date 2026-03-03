وزير الكهرباء يفتتح الدورة الرمضانية للعاملين والنقابة العامة للمرافق

افتتح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدورة الرمضانية لكرة القدم بين العاملين بالقطاع التي تقام على ملاعب نادي الكهرباء بالقاهرة، مشيراً إلى أن الدورة الرمضانية تمثل نموذجًا ناجحًا للتلاقي الإيجابي بين العاملين بمختلف الشركات في إطار تنافسي رياضي.

وقام بتكريم فريق رفع الأثقال بنادي الكهرباء تحت 17 عام وتحت 15 عام بنات وشباب الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في منافسات ضمت 42 فريق، ومن جانبهم أعرب العاملون عن بالغ سعادتهم، وتعهدوا ببذل الجهد والعمل في إطار المسؤولية لتأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات اعادة البناء فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور محمود عصمت ، أن العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أحد أهم ركائز خطة التطوير والتحديث ودعم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء، والنهوض بالقطاع وأن دورهم هام وحيوي ، مشيرا إلى قدرة العاملين على تأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، مشيدا بوعى العاملين بأهمية دورهم في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وكذلك العمل بروح الفريق واستيعاب حقيقة التحديات الإقليمية الراهنة كأساس لتحقيق اهداف خطة العمل الحالية، موضحا دعم واهتمام الدولة برأس المال البشرى وتوفير كافة السبل لاستثماره وتعظيم عوائده.

جاء ذلك خلال مشاركته العاملين بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، الافطار الجماعي الذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالمرافق، بنادي الكهرباء بالقاهرة، بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ورؤساء شركات انتاج وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.



وأعرب الدكتور محمود عصمت عن سعادته بمشاركة العاملين إفطارهم السنوى، مشيدا بالروح العاليه وعمق الإدراك والوعي فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمرّ بها المنطقة، مطالبا ببذل المزيد من الجهد لضمان امن المنظومة الكهربائية واستمرارية واستقرار التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والالتزام بمعايير الجودة والكفاءة فى التشغيل، موجها خلال حواره مع العاملين بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات القيادية والالتزام بنمط التشغيل الحالي لخفض استخدام الوقود والاعتماد على الطاقات المتجددة ومتابعة تنفيذ الصيانات فى اطار التوسع فى استخدام الوقود المكافئ، واجرى الدكتور عصمت، حوارا مفتوحا مع العاملين حول مجمل الأحداث فى المنطقة، وقام بتسليم عدد من شهادات التكريم للعاملين المتميزين على مستوى قطاع الكهرباء.