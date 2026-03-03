قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استمرت سنوات.. تفاصيل عملية استخباراتية إسرائيلية لاغتيال المرشد الإيراني
دعاء الفجر 13 رمضان.. كلمات مستجابة لتيسير الرزق والفرج القريب
بين الحرب والتجارة.. مصر تعيد توجيه الحاصلات الزراعية للسوق المحلي وخبير يوضح مستقبل الأسعار
كريستوف بولسكي: الأوروبيون متفقون على أن العالم وإيران سيكونان أفضل بعد خامنئي
يسرائيل هيوم: 15 طائرة تزويد بالوقود أمريكية في طريقها إلى الشرق الأوسط
السعودية تكشف تفاصيل حريق داخل السفارة الأمريكية و الأضرار الناجمة
رويترز: حريق في السفارة الأمريكية بالرياض وسماع دوي انفجار
الدفاع القطرية: تصدينا لصاروخين باليستيين استهدفا مناطق بالدوحة
غارة عنيفة.. جيش الاحتلال يستهدف مبنى قناة "المنار" التابعة لحزب الله
أمير مرتضى منصور: مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الزمالك
10 مسيرات هجومية.. إيران تستهدف قاعدة عريفجان الأمريكية بالكويت
دعاء السجود يغفر ذنوبك ولو كانت مثل جبل أحد.. لا تغفل عنه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يفتتح الدورة الرمضانية للعاملين والنقابة العامة للمرافق

وزير الكهرباء يفتتح الدورة الرمضانية
وزير الكهرباء يفتتح الدورة الرمضانية
وفاء نور الدين

افتتح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدورة الرمضانية لكرة القدم بين العاملين بالقطاع التي تقام على ملاعب نادي الكهرباء بالقاهرة، مشيراً إلى أن الدورة الرمضانية تمثل نموذجًا ناجحًا للتلاقي الإيجابي بين العاملين بمختلف الشركات في إطار تنافسي رياضي.

 وقام بتكريم فريق رفع الأثقال بنادي الكهرباء تحت 17 عام وتحت 15 عام بنات وشباب الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في منافسات ضمت 42 فريق، ومن جانبهم أعرب العاملون عن بالغ سعادتهم، وتعهدوا ببذل الجهد والعمل في إطار المسؤولية لتأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات اعادة البناء فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور محمود عصمت ، أن العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أحد أهم ركائز خطة التطوير والتحديث ودعم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء، والنهوض بالقطاع وأن دورهم هام وحيوي ، مشيرا إلى قدرة العاملين على تأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، مشيدا بوعى العاملين بأهمية دورهم في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وكذلك العمل بروح الفريق واستيعاب حقيقة التحديات الإقليمية الراهنة كأساس لتحقيق اهداف خطة العمل الحالية، موضحا دعم واهتمام الدولة برأس المال البشرى وتوفير كافة السبل لاستثماره وتعظيم عوائده.

 جاء ذلك خلال مشاركته العاملين بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، الافطار الجماعي الذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالمرافق، بنادي الكهرباء بالقاهرة، بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ورؤساء شركات انتاج وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.


وأعرب الدكتور محمود عصمت عن سعادته بمشاركة العاملين إفطارهم السنوى، مشيدا بالروح العاليه وعمق الإدراك والوعي فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمرّ بها المنطقة، مطالبا ببذل المزيد من الجهد لضمان امن المنظومة الكهربائية واستمرارية واستقرار التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والالتزام بمعايير الجودة والكفاءة فى التشغيل، موجها خلال حواره مع العاملين بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات القيادية والالتزام بنمط التشغيل الحالي لخفض استخدام الوقود والاعتماد على الطاقات المتجددة ومتابعة تنفيذ الصيانات فى اطار التوسع فى استخدام الوقود المكافئ، واجرى الدكتور عصمت، حوارا مفتوحا مع العاملين حول مجمل الأحداث فى المنطقة، وقام بتسليم عدد من شهادات التكريم للعاملين المتميزين على مستوى قطاع الكهرباء.

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة نادي الكهرباء العاملين بقطاع الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

الإيجار القديم

بعد حكم النقض.. متى ينتهي عقد الإيجار القديم بالقانون؟

ترشيحاتنا

البحوث الإسلاميَّة ينظم لقاءً بمدينة البعوث حول انتصار العاشر من رمضان

خاطرة التراويح.. البحوث الإسلامية : انتصار العاشر من رمضان جسد معاني الإيمان والعمل

توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة زينب لدعم الأسر المستحقة

توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة زينب لدعم الأسر المستحقة

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر يناقش وسطية الإسلام في ظل دعوات التطرف

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

فيديو

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد