هشام يكن: هتافات الجماهير ضدي كانت تعطيني باور في الملعب

كشف هشام يكن، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن بعض الاتهامات التي وُجهت إليه خلال مسيرته، حيث قال إنه أحيانًا كان يُتهم بأنه يترك موقعه في خط الدفاع؛ من أجل تسجيل الأهداف، وترك بصمة إيجابية عند الجماهير.

وأوضح، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه كان دائمًا يسعى لتحقيق التوازن بين واجبه الدفاعي ورغبته في إحراز أهداف تعكس مهارته على أرض الملعب.

وأضاف “يكن” أن البعض وصفه بأنه سريع الغضب أو مفرط في الاستعراض، لكنه نفى ذلك تمامًا، مؤكدًا أن لا أحد يستطيع استفزازه بسهولة.

كما كشف عن موقف خاص، قائلاً إنه كان يستمد طاقة إضافية من الهتافات المعارضة له خلال المباريات، معتبرًا أن تلك اللحظات كانت تمنحه "باور" أعلى لأداء أفضل.

وأشار هشام يكن إلى مساهمته الكبيرة في صناعة تاريخ نادي الزمالك؛ حيث فاز مع الفريق بـ 7 بطولات دوري من أصل 13، و3 ألقاب كأس، إلى جانب تحقيقه لقب إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقي.

كما تطرق إلى إنجازاته مع منتخب مصر، مؤكدًا أهمية مشاركة كل لاعب في صنع تاريخ النادي والمنتخب.