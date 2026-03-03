كريستوف بولسكي: الأوروبيون متفقون على أن العالم وإيران سيكونان أفضل بعد خامنئي

قال كريستوف بولسكي مدير برنامج استراتيجية أوروبا، إنّ التصريحات الصادرة عن القادة الأوروبيين بشأن الانضمام المحتمل إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران؛ ينبغي قراءتها في سياق أوسع، يميز بين الخطاب السياسي والممارسة الفعلية.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المرحلة الراهنة تكشف عن فجوة بين ما يقوله بعض القادة وما يقومون به عملياً، لافتاً إلى أن أحد القادة الذين أطلقوا شرارة الحرب كان قد أعلن قبل شهر أو شهر ونصف في دافوس عن تدشين "مجلس السلام"، في مفارقة تعكس طبيعة المشهد السياسي الدولي الحالي.

وبيّن بولسكي أنه من الصعب التكهن بما ستؤول إليه مواقف القادة الأوروبيين خلال الأيام المقبلة؛ في ظل تعدد الخيارات والمقاربات تجاه ما يجري في الشرق الأوسط، وكذلك تجاه العلاقة مع الولايات المتحدة.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، كان القائد الأوروبي الوحيد الذي أعلن إدانته للهجوم، في حين لا يزال بقية القادة يتباحثون، وقد عُقدت بالفعل اجتماعات أمس واليوم بين وزراء أوروبيين؛ لمناقشة التطورات.

وذكر أن أوروبا في الوقت الراهن ليست في صدارة المشهد، مؤكداً أن هناك نقطة يتفق عليها القادة الأوروبيون، وهي أن العالم، وكذلك إيران، من دون آية الله خامنئي، سيكونان أفضل.

وواصل أن ما كان يجري في إيران خلال الفترة الأخيرة كان غير مقبول بالنسبة للأوروبيين، سواء فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان أو بعدد الأشخاص الذين قُتلوا على يد النظام.