قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استمرت سنوات.. تفاصيل عملية استخباراتية إسرائيلية لاغتيال المرشد الإيراني
دعاء الفجر 13 رمضان.. كلمات مستجابة لتيسير الرزق والفرج القريب
بين الحرب والتجارة.. مصر تعيد توجيه الحاصلات الزراعية للسوق المحلي وخبير يوضح مستقبل الأسعار
كريستوف بولسكي: الأوروبيون متفقون على أن العالم وإيران سيكونان أفضل بعد خامنئي
يسرائيل هيوم: 15 طائرة تزويد بالوقود أمريكية في طريقها إلى الشرق الأوسط
السعودية تكشف تفاصيل حريق داخل السفارة الأمريكية و الأضرار الناجمة
رويترز: حريق في السفارة الأمريكية بالرياض وسماع دوي انفجار
الدفاع القطرية: تصدينا لصاروخين باليستيين استهدفا مناطق بالدوحة
غارة عنيفة.. جيش الاحتلال يستهدف مبنى قناة "المنار" التابعة لحزب الله
أمير مرتضى منصور: مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الزمالك
10 مسيرات هجومية.. إيران تستهدف قاعدة عريفجان الأمريكية بالكويت
دعاء السجود يغفر ذنوبك ولو كانت مثل جبل أحد.. لا تغفل عنه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استمرت سنوات.. تفاصيل عملية استخباراتية إسرائيلية لاغتيال المرشد الإيراني

علي خامنئي
علي خامنئي
هاجر رزق

كشفت صحيفة الفايننشال تايمز عن تفاصيل قالت إنها لعملية استخباراتية إسرائيلية طويلة الأمد مهّدت لغارة جوية استهدفت موقعًا قرب شارع باستور في طهران يوم السبت، وأسفرت، بحسب التقرير، عن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي. 

ووفقًا لمصادر نقلت عنها الصحيفة، اعتمدت العملية على اختراق واسع لكاميرات المراقبة المرورية في العاصمة الإيرانية منذ سنوات، حيث كانت الصور تُشفّر وتُنقل إلى خوادم داخل إسرائيل.

إحدى الكاميرات وفّرت زاوية رؤية دقيقة لمجمع أمني يخضع لحراسة مشددة، ما أتاح مراقبة تحركات الحراس والسائقين المكلّفين بحماية كبار المسؤولين. وباستخدام خوارزميات متقدمة، جُمعت بيانات تفصيلية عن عناصر الفرق الأمنية، شملت عناوينهم ومساراتهم اليومية وساعات عملهم، في إطار ما يُعرف استخباراتيًا بـ“تحليل نمط الحياة”.

كما استخدمت إسرائيل أسلوب “تحليل الشبكات الاجتماعية” لتمشيط مليارات نقاط البيانات وتحديد مراكز اتخاذ القرار والعلاقات المؤثرة. وبحسب التقرير، شملت الخطة تعطيل مكونات في عدد من أبراج الاتصالات قرب الموقع المستهدف، لمنع وصول تحذيرات لفريق الحماية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هذا المستوى من المعرفة بطهران أتاح رصد أي تغير غير اعتيادي، ما ساهم في تنفيذ العملية بدقة عالية.

عملية استخباراتية غارة جوية شارع باستور طهران علي خامنئي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

الإيجار القديم

بعد حكم النقض.. متى ينتهي عقد الإيجار القديم بالقانون؟

ترشيحاتنا

البحوث الإسلاميَّة ينظم لقاءً بمدينة البعوث حول انتصار العاشر من رمضان

خاطرة التراويح.. البحوث الإسلامية : انتصار العاشر من رمضان جسد معاني الإيمان والعمل

توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة زينب لدعم الأسر المستحقة

توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة زينب لدعم الأسر المستحقة

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر يناقش وسطية الإسلام في ظل دعوات التطرف

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

فيديو

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد