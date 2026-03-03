استمرت سنوات.. تفاصيل عملية استخباراتية إسرائيلية لاغتيال المرشد الإيراني

كشفت صحيفة الفايننشال تايمز عن تفاصيل قالت إنها لعملية استخباراتية إسرائيلية طويلة الأمد مهّدت لغارة جوية استهدفت موقعًا قرب شارع باستور في طهران يوم السبت، وأسفرت، بحسب التقرير، عن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

ووفقًا لمصادر نقلت عنها الصحيفة، اعتمدت العملية على اختراق واسع لكاميرات المراقبة المرورية في العاصمة الإيرانية منذ سنوات، حيث كانت الصور تُشفّر وتُنقل إلى خوادم داخل إسرائيل.

إحدى الكاميرات وفّرت زاوية رؤية دقيقة لمجمع أمني يخضع لحراسة مشددة، ما أتاح مراقبة تحركات الحراس والسائقين المكلّفين بحماية كبار المسؤولين. وباستخدام خوارزميات متقدمة، جُمعت بيانات تفصيلية عن عناصر الفرق الأمنية، شملت عناوينهم ومساراتهم اليومية وساعات عملهم، في إطار ما يُعرف استخباراتيًا بـ“تحليل نمط الحياة”.

كما استخدمت إسرائيل أسلوب “تحليل الشبكات الاجتماعية” لتمشيط مليارات نقاط البيانات وتحديد مراكز اتخاذ القرار والعلاقات المؤثرة. وبحسب التقرير، شملت الخطة تعطيل مكونات في عدد من أبراج الاتصالات قرب الموقع المستهدف، لمنع وصول تحذيرات لفريق الحماية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هذا المستوى من المعرفة بطهران أتاح رصد أي تغير غير اعتيادي، ما ساهم في تنفيذ العملية بدقة عالية.