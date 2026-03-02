فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط 

قمر الدين من أشهر مشروبات رمضان التي ترتبط بالموائد العربية منذ سنوات طويلة، يتم تحضيره من المشمش المجفف ويتميز بمذاق حلو ومغذٍ، لكنه يحتاج إلى طريقة إعداد صحيحة حتى لا يتحول إلى مصدر سكريات زائدة.

في هذا المقال نتعرف على فوائده، وكيفية اختياره، وأيهما أفضل: الجاهز أم المصنوع في المنزل، للشيف أسماء محمود.

فوائد قمر الدين في رمضان

قمر الدين غني بالفيتامينات والمعادن، خاصة فيتامين أ وفيتامين ج، وهما مهمان لصحة الجلد والمناعة. المشمش المجفف يحتوي على الألياف التي تساعد على تحسين الهضم وتقليل الإمساك، وهي مشكلة يعاني منها بعض الصائمين. كما يمنح الجسم طاقة سريعة بسبب السكريات الطبيعية الموجودة فيه، ما يجعله مناسبًا لتعويض النشاط بعد ساعات الصيام.

من فوائده أيضًا أنه يمد الجسم بالبوتاسيوم، وهو معدن يساعد على توازن السوائل ويقلل تشنجات العضلات. لذلك يفضله كثيرون بعد الإفطار كبديل صحي عن المشروبات الغازية.

لكن رغم فوائده، يجب الانتباه إلى طريقة تحضيره. إضافة كميات كبيرة من السكر تحول المشروب إلى مصدر سعرات مرتفعة قد تساهم في زيادة الوزن. الحل هو تقليل السكر أو استبداله بعسل طبيعي بكميات معتدلة.

قمر الدين الجاهز أم المصنوع في المنزل

الجاهز

قمر الدين الجاهز متوفر في الأسواق ويكون سهل التحضير. لكنه أحيانًا يحتوي على إضافات وسكريات مرتفعة لتحسين الطعم والحفظ. لذلك يجب قراءة المكونات قبل الشراء واختيار الأنواع التي تحتوي على نسبة مشمش أعلى وسكر أقل.

المصنوع في المنزل

تحضير قمر الدين في المنزل هو الخيار الأفضل لمن يرغب في تحكم كامل بالمكونات. يمكن صنعه من المشمش الطازج وطهيه حتى يتحول إلى عجينة ثم تجفيفه. هذه الطريقة تمنحك منتجًا طبيعيًا خاليًا من المواد الحافظة، لكنها تحتاج وقتًا وجهدًا.

أي النوعين أفضل

إذا كان الهدف هو الطعم السريع والتحضير بدون مجهود، فالجاهز مناسب بشرط اختيار نوع جيد وتقليل السكر عند الإعداد. أما إذا أردتِ مشروبًا صحيًا تمامًا، فالمصنوع في المنزل هو الأفضل.

طريقة صحية لتحضير قمر الدين

انقعي شريحتين من قمر الدين في الماء الدافئ لمدة ساعتين حتى تذوب. اخلطيه في الخلاط ثم أضيفي قليلًا من العسل بدل السكر. يمكنك أيضًا إضافة قليل من عصير البرتقال لزيادة الفائدة والطعم. قدميه باردًا بعد الإفطار.

هل يناسب مرضى السكر

قمر الدين يحتوي على سكريات طبيعية، لذلك يجب تناوله بحذر من قبل مرضى السكر. يفضل شرب كمية صغيرة ومراقبة مستوى السكر، أو استشارة الطبيب حول الكمية المناسبة.

نصائح عند الشراء

اختاري قمر الدين بلون مشمش طبيعي وليس شديد الاحمرار، لأن اللون الزائد قد يدل على إضافات صناعية. كذلك تأكدي من أنه غير جاف جدًا، فالقوام المرن يدل على جودة أفضل.