قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادٍ في الدوري الروسي فقط.. أشرف نصار يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ
حكم صيام المريض كبير السن.. دار الإفتاء تجيب
استقبال حافل بالأوبرا لـ مدحت صالح.. وميرفت أمين فى صدارة الحضور
ملادينوف: انتهاكات الاحتلال قد تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع
تركي آل الشيخ ينفي منح شاب واقعة فتاة الأتوبيس الإقامة الذهبية أو مبلغا ماليا.. تفاصيل
فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر
ترامب: تغيير النظام الإيراني سيكون أفضل شيء
رامي إمام: أفلام الميوزيكال شغفي.. ودعم الشباب مسؤولية المرحلة
مصر ترحب بتوقيع مراجع إسناد آلية وقف إطلاق النار في شرق الكونغو الديمقراطية
الدوري الفرنسي| باريس سان جيرمان يتلقى هزيمة مفاجئة أمام رين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الحمل حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. وزان بين رد الفعل والتفكير

برج الحمل
برج الحمل
أسماء عبد الحفيظ

برج الحمل (21 مارس – 19 أبريل) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026، يأتي هذا اليوم بطابع عاطفي خاص، خاصة أنه يتزامن مع أجواء رومانسية عامة، ما يجعلك أكثر وعيًا بمشاعرك واحتياجاتك القلبية.

لكنك، بطبيعتك النارية، لا تكتفي بالمشاعر فقط، بل تميل إلى تحويلها إلى أفعال واضحة، اليوم قد تجد نفسك بين رغبتك في التعبير بحرارة، وبين حاجتك للسيطرة على اندفاعك. التوازن هو عنوان المرحلة.

نصيحة برج الحمل

لا تجعل رد فعلك أسرع من تفكيرك، بعض الكلمات إن خرجت في لحظة غضب يصعب التراجع عنها، الهدوء اليوم قوة، وليس ضعفًا.

برج الحمل حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026

تشعر بطاقة متجددة تدفعك لاتخاذ خطوات حاسمة، سواء في حياتك المهنية أو العاطفية. قد يظهر موقف يحتاج منك شجاعة ووضوحًا، وهما من أبرز نقاط قوتك. 

لا تتردد في الدفاع عن أفكارك، لكن احرص على أن يكون أسلوبك دبلوماسيًا حتى تحقق أفضل النتائج.

صفات برج الحمل

برج الحمل من الأبراج النارية التي تتسم بالشجاعة وروح المبادرة. يتميز مولوده بالقيادة الفطرية، وحب التحدي، والاندفاع أحيانًا. لا يحب الروتين ويبحث دائمًا عن التجديد. صريح بطبعه، واضح في مشاعره، ولا يميل إلى اللعب على الحبال. قوته في ثقته بنفسه، لكن عليه دائمًا أن يضبط انفعالاته.

 مشاهير برج الحمل

من مشاهير برج الحمل الفنان العالمي عمر الشريف، والفنانة نادية الجندي، ما يعكس روح القيادة والكاريزما القوية التي يتمتع بها أبناء هذا البرج.

 برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهني

اليوم مناسب لإعادة تقييم خططك المهنية. قد تتلقى عرضًا أو اقتراحًا يحتاج إلى دراسة دقيقة. لا ترفض بسرعة، ولا توافق بدافع الحماس فقط. قدرتك على الإقناع عالية، وقد تتمكن من فرض رؤيتك داخل فريق العمل. إذا كنت تفكر في بدء مشروع خاص، فالفكرة جيدة، لكن التخطيط أهم من السرعة.

 برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفي

الأجواء العاطفية دافئة، لكنك قد تميل للمبالغة في ردود أفعالك. إذا كنت مرتبطًا، فحاول أن تجعل هذا اليوم فرصة لتجديد المشاعر بدلًا من فتح ملفات قديمة. أما الأعزب، فقد يكون هناك لقاء يحمل طابعًا مميزًا، وربما تبدأ قصة جديدة إذا أحسنت قراءة الإشارات.

 برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحي

طاقتك البدنية جيدة، لكن التوتر قد يؤثر على أعصابك. مارس رياضة خفيفة لتفريغ الشحنات السلبية. احرص أيضًا على شرب كميات كافية من الماء والابتعاد عن المنبهات الزائدة.

 برج الحمل وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة تحمل لك مسؤوليات إضافية، لكنها في الوقت نفسه تفتح أمامك بابًا مهمًا للتطور. قد تضطر لاتخاذ قرار مصيري يغير مسارًا كنت تسير فيه منذ فترة. لا تخف من التغيير، فأنت من الأبراج التي تزدهر في التحديات. النجاح سيكون حليفك إذا وازنت بين شجاعتك وحكمتك، وبين حماسك وصبرك.

برج الحمل حظك اليوم حظك اليوم السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

رمضان 2026

متى رمضان 2026؟.. أول أيام الشهر الكريم رسميًا وعدد ساعات الصيام

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

ترشيحاتنا

جاسكو وايثيدكو تساهمان في تأسيس قسم جديد بمدرسة العامرية الثانوية الصناعية

البترول: جاسكو وإيثيدكو تساهمان في تأسيس قسم جديد بمدرسة العامرية الثانوية الصناعية

العملات العربية

سعر العملات العربية مساء اليوم الجمعة 13-2-2026

سعر الدولار

تراجع 13 قرشا في أسبوع.. سعر الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026

بالصور

برج الحوت حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. ابتعد عن التأثير السلبي

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج الدلو حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. لا تهمل التفاصيل الصغيرة

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الجدي حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. اصبر وتمهل قبل القرار

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026
برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026
برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026

برج القوس حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. لا تنجر وراء رغبات عابرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد