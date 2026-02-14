قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فى واقعة شاب بدلة الرقص .. تقرير طبي بالإصابات بمستشفى بنها العام
شاهد.. مي كساب وندى موسى من كواليس مسلسل نون النسوة في رمضان
ربنا يخليك ليا.. داليا البحيري توجه رسالة لـ زوجها بمناسبة عيد الحب
بعد تحذيرات الهولندي هوجربيتس.. زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب هذه الدولة
ياسمين الجندي: الزواج ليس ضمانًا مطلقًا.. وهذه المعايير تصنع الاستقرار
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 14-2-2026
دار الإفتاء: الأكل ناسيا في رمضان يبطل الصوم عند المالكية
أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء
أروى جودة تتصدر تريند جوجل بعد وصلة رقص رومانسية مع زوجها
حمدي الميرغني لـ زوجته: كل يوم من لحظة ما قابلتك هو عيد حب ما بينا
غياب عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب المصري عن مواجهة زيسكو
حكم صيام أصحاب الأمراض وهل يجوز لهم الإفطار؟.. دار الإفتاء ترد
اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 14-2-2026

محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 14-2-2026 وفق متوسط الأسعار المتداولة تبعًا لأسعار الصرف بالريال السعودي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 525.00 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 4199.50 ريال، بالتزامن مع وصول سعر الأونصة عالميًا إلى 4975.87 دولار.

متوسط أسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 600.00 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ 550.00 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 525.00 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 450.00 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 350.00 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 300.00 ريال.

سعر الأونصة بلغ 18659.50 ريال.

سعر الجنيه الذهب سجل 4199.50 ريال.

سعر الأونصة عالميًا بلغ 4975.87 دولار.

تفاصيل أسعار الذهب في السوق السعودية

أسعار الذهب في السعودية

بلغ سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، مستوى 600.00 ريال للجرام، بينما سجل عيار 22 نحو 550.00 ريال للجرام.

وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا في المملكة، 525.00 ريال للجرام، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 450.00 ريال، وهو من الأعيرة المستخدمة في المشغولات العصرية.

أما عيار 14 فقد سجل 350.00 ريال للجرام، وعيار 12 بلغ 300.00 ريال.

وعلى مستوى الوحدات الأكبر، سجلت الأونصة 18659.50 ريال، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 4199.50 ريال، متأثرًا بحركة السعر العالمي الذي سجل 4975.87 دولار للأونصة.

