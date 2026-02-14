مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الإفريقية اليوم السبت والقنوات الناقلة

تستعد الجماهير الإفريقية لمتابعة جولة جديدة من مباريات كأس الكونفيدرالية، حيث يلتقي كبار الأندية في مواجهات قوية مساء اليوم السبت. وتقدم شبكة beIN Sports التغطية الحصرية لكل المباريات لضمان متابعة دقيقة لجميع الأحداث.

1. المصري البورسعيدي × زيسكو يونايتد الزامبي

يستضيف الفريق المصري نظيره الزامبي زيسكو يونايتد في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً، وتبث مباشرة على قناة beIN Sports HD 5.

ويتطلع الفريق المصري لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب وتأهله للدور المقبل. من جانبه، يسعى زيسكو يونايتد لتقديم مباراة قوية للخروج بنقطة أو أكثر لضمان استمرار المنافسة في البطولة.

2. الزمالك × كايزر تشيفز الجنوب أفريقي



يلتقي نادي الزمالك مع ضيفه الجنوب أفريقي كايزر تشيفز في نفس التوقيت الساعة السادسة مساءً، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

المباراة تمثل اختبارًا مهمًا للزمالك للحفاظ على صدارة مجموعته أو تعزيز مركزه قبل المرحلة الحاسمة من البطولة. ويعرف الفريق المنافس بقدرته على مفاجأة أي منافس، ما يجعل اللقاء مشوقًا للجماهير العربية والإفريقية.

3. اتحاد العاصمة الجزائري × أولمبيك آسفي المغربي

تُختتم مباريات الجولة بمواجهة عربية شمال إفريقية بين اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُنقل على قناة beIN Sports HD 3.

يتطلع كلا الفريقين لتحقيق الفوز لضمان المنافسة على بطاقات التأهل، ويعد اللقاء فرصة للظهور بمستوى مميز قبل الانتقال إلى مراحل الحسم في البطولة.



























