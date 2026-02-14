90 دقيقة تحسم الحلم الأفريقي.. حسابات معقدة بين الزمالك والمصري في الجولة الأخيرة للكونفدرالية

مع اقتراب إسدال الستار على دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى الجولة السادسة والحاسمة حيث يخوض كل من الزمالك والمصري البورسعيدي اختبارا مصيريا قد يحدد شكل التمثيل المصري في الدور ربع النهائي.

الجولة الأخيرة فى الكونفدرالية لا تحمل فقط طابع الحسم بل تفرض على الفريقين حسابات دقيقة تتجاوز مجرد الفوز أو التعادل خاصة في ظل تقارب النقاط داخل المجموعة الرابعة التي تضم أيضا كايزر تشيفز وزيسكو يونايتد.

يدخل الزمالك الجولة الأخيرة وهو في المركز الثاني برصيد 8 نقاط خلف كايزر تشيفز المتصدر بـ10 نقاط بينما يحتل المصري المركز الثالث بـ7 نقاط ويتذيل زيسكو المجموعة بـ3 نقاط وهذه الفوارق البسيطة في النقاط تعني أن كل هدف قد يغير خريطة التأهل بالكامل.

وستشهد الجولة الأخيرة ستشهد مواجهتين متزامنتين حيث الزمالك يصطدم بكايزر تشيفز والمصري يواجه زيسكو ومن هنا تبدأ لعبة الحسابات.

صراع أعصاب في 90 دقيقة

ولن تكون الجولة السادسة مجرد مباراة عادية بل معركة أعصاب تمتد لـ90 دقيقة وربما أكثر والترقب لن يقتصر على ما يحدث داخل كل ملعب بل سيمتد إلى متابعة نتيجة المباراة الأخرى لحظة بلحظة.

ويلعب الزمالك من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب القاري والمصري يقاتل من أجل كتابة صفحة جديدة في مشواره الأفريقي وبين هذا وذاك تقف الجماهير المصرية أمام أمسية كروية قد تحمل الفرح المزدوج أو خيبة أمل مؤلمة.

في النهاية تبقى كرة القدم لعبة احتمالات لكن المؤكد أن الحسم سيكون بأقدام اللاعبين وأن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية ستحمل معها الكثير من الإثارة حتى اللحظة الأخيرة.

الزمالك.. التأهل بين الحسم المباشر وانتظار الهدية

الزمالك يدخل مواجهته بشعار " لا بديل عن الفوز " فالفريق الأبيض يعلم أن انتصاره يعني وصوله إلى 11 نقطة وبالتالي التأهل رسميًا إلى ربع النهائي دون النظر لأي نتيجة أخرى بل وقد يخطف صدارة المجموعة إذا تعثر كايزر.

لكن الصورة تصبح أكثر تعقيدًا حال التعادل فوصول الزمالك إلى 9 نقاط سيجعله ينتظر نتيجة المصري أمام زيسكو. ففوز المصري يطيح بالأبيض خارج البطولة بينما أي تعثر للفريق البورسعيدي يمنح الزمالك بطاقة العبور.

أما السيناريو الأسوأ فهو خسارة الزمالك حيث سيتجمد رصيده عند 8 نقاط ويصبح مصيره بالكامل مرهونًا بعدم فوز المصري وأي انتصار للمصري في هذه الحالة يعني خروج الزمالك رسميًا.

ويدرك الأبيض جيدا أن خسارته السابقة أمام زيسكو خارج الديار أفسدت فرصة الحسم المبكر وجعلت الفريق يدخل الجولة الأخيرة تحت ضغط نفسي كبير خاصة مع ضغط المباريات محليًا وأفريقيًا.

المصري.. الأمل قائم ولكن بشروط

في المقابل يدخل المصري المواجهة بطموحات لا تقل عن الزمالك والفريق البورسعيدي يملك 7 نقاط وأي فوز يرفعه إلى 10 نقاط ما يعني تأهله مباشرة بغض النظر عن نتيجة مباراة الزمالك باستثناء بعض الحسابات الخاصة بفارق الأهداف حال تساوي ثلاثي.

لكن في حال التعادل يصل المصري إلى 8 نقاط فقط وهو رصيد لا يكفي للتأهل نظرًا لتفوق الزمالك عليه في المواجهات المباشرة إذا تساوى الفريقان في النقاط وبالتالي فإن التعادل يعني توديع البطولة رسميًا.

أما الخسارة فتعني انتهاء المشوار الأفريقي عند 7 نقاط دون أي حسابات أخرى.

وهناك سيناريو أكثر تعقيدًا يتمثل في فوز المصري بفارق هدف واحد مع فوز الزمالك على كايزر بنتيجة كبيرة يتخللها تسجيل الفريق الجنوب أفريقي ثلاثة أهداف أو أكثر وهي حسابات دقيقة تتعلق بفارق الأهداف والمواجهات لكنها تظل احتمالات قائمة في عالم كرة القدم.

هل يتأهل الزمالك والمصري معًا؟

السيناريو المثالي للكرة المصرية يتمثل في فوز الفريقين معًا ووقتها يصل الزمالك إلى 11 نقطة ويرتفع المصري إلى 10 نقاط ويتأهلان سويًا إلى ربع النهائي ليضمن ممثلا مصر العبور دون الدخول في تعقيدات الحسابات.

هذا السيناريو سيمنح دفعة قوية للكرة المصرية في البطولة ويعزز فرص وجود فريقين في الأدوار الإقصائية.