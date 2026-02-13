قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صراع الترتيب يسيطر على المجموعة الأولى بـ الكونفدرالية

اتحاد الجزائر
اتحاد الجزائر
عبدالحكيم أبو علم

تتنافس فرق المجموعة الأولى لبطولة  كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية) على ترتيب المراكز حينما تنطلق منافسات الجولة السادسة (الأخيرة) من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، غدا السبت.

في المجموعة الأولى، يلتقي اتحاد الجزائر مع ضيفه أولمبيك آسفي غدا، في حين يواجه دجوليبا المالي ضيفه سان بيدرو الإيفواري، بعد غد الأحد.
وبعدما حسما تأهلهما لدور الثمانية منذ الجولة الماضية، أصبح الصراع بين اتحاد الجزائر وأولمبيك آسفي قاصرا على التواجد في صدارة ترتيب المجموعة.
ويتربع اتحاد الجزائر على القمة حاليا برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه أولمبيك آسفي، فيما يتواجد سان بيدرو في المركز الثالث بثلاث نقاط، ويقبع دجوليبا في ذيل الترتيب بنقطة واحدة، ليودعا المسابقة مبكرا.

ويكفي اتحاد الجزائر الحصول على نقطة التعادل فقط من أجل الاحتفاظ بقمة المجموعة، فيما يتعين على أولمبيك آسفي حصد النقاط الثلاث، إذا أراد انتزاع الصدارة.

