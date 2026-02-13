لبسوه بدلة رقص .. القصة الكاملة للاعتداء على شاب أمام المارة في القليوبية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عدداً من الشباب أثناء قيامهم بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية “بدلة رقص”، مع الاعتداء عليه بالضرب في أحد الشوارع وأمام المارة نهارًا، بإحدى قرى محافظة القليوبية.

تفاصيل واقعة اجبار شاب علي ارتداء ملابس نسائية

تداول رواد موقع "فيسبوك" مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الأشخاص وهم يجبرون شابًا على ارتداء ملابس نسائية، والوقوف أعلى كرسي أمام المارة، في مشهد تضمن تعمد إذلاله، قبل أن يتعدوا عليه بالضرب.

وحسب المزاعم المتداولة عبر الصفحات التي نشرت الفيديو، فإن الشاب المعتدى عليه كانت تربطه علاقة عاطفية بشقيقة بعض المتهمين، وتقدم لخطبتها عدة مرات، إلا أن الأسرة رفضت، وهو ما قيل إنه تسبب في نشوب الواقعة.

وقال رواد التواصل الاجتماعى إن الحادث وقع في منطقة ميت عاصم التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، فيما أكد مصدر أمني أنه جارٍ فحص الفيديو المتداول للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية في بنها

تعود تفاصيل الواقعة حينما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يظهر خلال مجموعة أشخاص بإجبار شاب بارتداء ملابس نسائية "بدلة رقص" والوقوف أعلى كرسي إمعانًا في إذلال الشاب، ومن ثم الاعتداء عليه بالضرب وسط مزاعم حدوثها بمنطقة ميت عاصم التابعة لمدينة بنها.

وتمكنت مديرية أمن القليوبية، من كشف غموض الواقعة في قرية ميت عاصم التابعة لمدينة بنها، حيث أكد بيان وزارة الداخلية، أن الشاب المعتدى عليه كان ضحية تصرفات انتقامية، نتيجة خلافات عاطفية، حيث ارتبط بعلاقة مع شقيقة أحد المتهمين، وتقدّم لخطبتها أكثر من مرة، إلا أن الأسرة رفضت، ما أدى إلى تصاعد الخلافات.

وحسب الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر المتهمون وهم يُلبسون الشاب ملابس نسائية، ويجبرونه على القيام بزفة في الشارع، مع قيامهم بالاعتداء عليه بالضرب أمام المارة.

وقالت التحريات الأمنية إن جميع المتهمين غرباء عن القرية ولا يقيمون بها، وقد برروا فعلتهم بوجود علاقة عاطفية بين الشاب وابنة أحدهم وهروبه معها.

اعترافات المتهمين بإجبار شاب على ارتداء بدلة رقص

عقب رصد الفيديو، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحديد هوية المتهمين وضبطهم.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، مبررين فعلتهم بسبب إقامة المجني عليه علاقة عاطفية مع ابنة أحدهم وهروبه معها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.