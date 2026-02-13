قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

القصة الكاملة لإجبار شاب على ارتداء بدلة رقص في بنها

ضبظ المتهمين
ضبظ المتهمين
إبراهيم الهواري

شهدت قرية ميت عاصم بمركز بنها واقعة مأساوية حيث قام عدد من الشباب باجبار شاب على ارتداء بدلة رقص فى الشارع.
وقال المتهمين عقب ضبطهم “عملنا كده بسبب علاقة عاطفية مع ببنتنا ولم يراعي حقوق الأهل والعشرة.

بلاغً  بالواقعة 


زنجحت مباحث القليوبية في ضبط المتهمين بالتعدي على شاب في ميت عاصم بمدينة بنها، بعد أن أجبروه على ارتداء ملابس نسائية "بدلة رقص" وعمل زفة له في شوارع البلد ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري إخطار النيابة التي تولت التحقيق.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عدداً من الشباب أثناء قيامهم بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، مع الاعتداء عليه بالضرب في أحد الشوارع وأمام المارة نهارًا.
وبحسب المزاعم المتداولة عبر الصفحات التي نشرت الفيديو، فإن الشاب المعتدى عليه كان تربطه علاقة عاطفية بشقيقة بعض المتهمين، وتقدم لخطبتها عدة مرات، إلا أن الأسرة رفضت، وهو ما قيل إنه تسبب في نشوب الواقعة.
وادعى ناشر الفيديو أن الحادث وقع في منطقة ميت عاصم التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية.
من جانبه، أكد مصدر أمني أنه جارٍ فحص الفيديو المتداول للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محافظة القليوبية مباحث القليوبية ميت عاصم بنها ضبط المتهمين

