إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي بـ القليوبية

شهد الطريق الإقليمي اتجاه محافظة الشرقية بالمنطقة الاستثمارية في نطاق محافظة القليوبية، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص دون وقوع وفيات.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بالحادث، وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف فرع القليوبية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، وجرى التعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم في مكان الحادث.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.