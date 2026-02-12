أخبار السيارات | أهم النصائح للحفاظ على محرك السيارة ..سعر نيسان قاشقاي e-Power في السعودية

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

للحفاظ على محرك السيارة وإطالة عمره الافتراضي يجب الالتزام بجدول الصيانة الدورية، بالاضافة إلي تغيير زيت المحرك وفلاتر الهواء والوقود بانتظام، ويجب متابعة مستويات سوائل التبريد، واستخدام وقود عالي الجودة، وابتعد عن القيادة العنيفة أو الأحمال الزائدة، وراقب مؤشرات لوحة القيادة باستمرار .

كشفت شركة نيسان عن طرازات الجديد نيسان قاشقاي e-Power ، وتنتمي قاشقاي e-Power لفئة السيارات الكروس أوفر الكهربائية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

ظهرت سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2026 خلال اختبارها، وتنتمي X1 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، ورصد المصورون سيارة بي إم دبليو X1 المحدثة، والتي يبدو أنها قررت استعارة التصميم من شقيقتها الكهربائية القادمة iX3.