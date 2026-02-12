قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب رئيس الموساد السابق: لن نسمح لإيران بامتلاك صواريخ تهدد أمننا
عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
برلمان

رئيس موازنة النواب: وزير التعليم لديه فكر مختلف خارج الصندوق

اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بحضور وزير التعليم
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بحضور وزير التعليم
ماجدة بدوى

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة محمد سليمان، اجتماعا بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

وفي بداية الاجتماع وجه رئيس اللجنة التهنئة للوزير لتجديد الثقة فيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الوزير رجل لديه فكر مختلف خارج الصندوق.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "هذا الرجل لديه فكر مختلف خارج الصندوق، وإحنا في ضهره وسنده لأن كل اللي يهمنا ما يتحقق على أرض الواقع لصالح جودة التعليم".

ومن جانبه أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس الحكومية، حيث بلغت نسبة الحضور في الفصل الثاني من العام الدراسي 2026 نحو 90%، وذلك بعد إجراءات لتقليل الكثافات الفصول إلى ما دون 50 طالبا، وحل عجز المعلمين، مما ساهم في إعادة الانضباط ورفع الحضور من مستويات متدنية سابقا.

وأضاف محمد عبد اللطيف، خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2024/2025، أن نسبة الانتظام في الفصل الثاني أيضا فاقت الفصل الأول والتي بلغت 87%.

وتابع عبد اللطيف: "قبل ما أجي كانت فكرة السناتر قائمة، وبالطبع قائم عليها الالاف ودخلها انخفض علي الأقل 50%، بالتالي هناك مقاومة شديدة، ولا نسلم من الشائعات، وهذه القصه لن تنتهي، وهنفضل في هذا الوضع إلي ما لا نهايه لأننا أثرنا عليهم".

