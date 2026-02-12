رئيس موازنة النواب: وزير التعليم لديه فكر مختلف خارج الصندوق

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة محمد سليمان، اجتماعا بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

وفي بداية الاجتماع وجه رئيس اللجنة التهنئة للوزير لتجديد الثقة فيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الوزير رجل لديه فكر مختلف خارج الصندوق.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "هذا الرجل لديه فكر مختلف خارج الصندوق، وإحنا في ضهره وسنده لأن كل اللي يهمنا ما يتحقق على أرض الواقع لصالح جودة التعليم".

ومن جانبه أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس الحكومية، حيث بلغت نسبة الحضور في الفصل الثاني من العام الدراسي 2026 نحو 90%، وذلك بعد إجراءات لتقليل الكثافات الفصول إلى ما دون 50 طالبا، وحل عجز المعلمين، مما ساهم في إعادة الانضباط ورفع الحضور من مستويات متدنية سابقا.

وأضاف محمد عبد اللطيف، خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2024/2025، أن نسبة الانتظام في الفصل الثاني أيضا فاقت الفصل الأول والتي بلغت 87%.

وتابع عبد اللطيف: "قبل ما أجي كانت فكرة السناتر قائمة، وبالطبع قائم عليها الالاف ودخلها انخفض علي الأقل 50%، بالتالي هناك مقاومة شديدة، ولا نسلم من الشائعات، وهذه القصه لن تنتهي، وهنفضل في هذا الوضع إلي ما لا نهايه لأننا أثرنا عليهم".