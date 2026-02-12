قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عزائم رمضان.. كيف تتحول موائد الإفطار إلى جسور للمحبة وصلة الرحم؟
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير التعليم: عدد طلاب الفصل الواحد بالمدارس الحكومية لا يتجاوز 50 طالبا بعد أن كان 200

اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بحضور وزير التعليم
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بحضور وزير التعليم
ماجدة بدوى

كشف محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد طلاب الفصل الواحد بالمدارس الحكومية لا يتجاوز 50 طالبا، بعد أن كان يصل في بعض المناطق إلى 200 طالب.

وقال عبد اللطيف حد هيقولي نسبة الـ50 كبيرة؟ لا، نحن تحت الـ50، وبالنظر إلى الصين نجد كثافة الفصل تصل إلى 40 طالبا، وفي اليابان تصل إلى 60 طالبا".

 وأضاف: "هل يجوز العملية التعليمية في فصل كثافته 40 طالبا ؟ نعم".

وأوضح الوزير أن فكرنا انطلق من أي تطوير للمناهج والتدريس النقدي واستراتيجيات التعليم يحتاج أساسا متينا على الأرض، خاصة مع العجز الذي كان لدينا في أعداد المعلمين ووصل إلى نحو 50% في بعض المواد، والكثافات الطلابية العالية في الفصول، لذا كان هدفين رئيسين للوزارة وعملت على توفير فصول ومدرسين لسد العجز.

وأضاف محمد عبد اللطيف في كلمته أمام لجنة الخطة "لا يوجد الآن أي مدرسة حكومية بها نقص في المدرسين في المواد الأساسية، وكل مدير مدرسة لديه صلاحية تعيين المدرس الناقص. وأي خلل يكون خطأ إداريا".

وأشار عبد اللطيف إلى أن التغييرات في المناهج تستهدف تسهيل التعليم للطلاب عند العودة للمدارس، بعدما كانت المناهج السابقة صعبة جدا وتستدعي أحيانا اللجوء لكتب خارجية ودروس خصوصية، مؤكدا أن المناهج الجديدة أصبحت أسهل وأكثر ملاءمة للتعليم الفعلي.

وبشأن نظام "أعمال السنة"، قال عبد اللطيف إنه أُلغي لفترة لكنه عاد لاحقا ، مشيرا إلى أن أي نظام تعليمي في العالم يعتمد على الواجبات والأنشطة والتقييم المستمر، كما في المدارس الدولية.

ولفت الوزير إلى تطوير المناهج خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تم استحداث 49 منهجا جديدا دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

وأوضح أن مناهج الرياضيات والعلوم أصبحت مطابقة للمعايير اليابانية، بينما تم تطوير منهج اللغة العربية محليا، مع مراعاة تبسيط المواد لتسهيل عملية التعلم.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف المدارس الحكومية طلاب الفصل الواحد أعداد المعلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

بلعمري

خليفة فتوح.. نجم الزمالك يشيد بمهارات يوسف بلعمري في أول ظهور له

ترشيحاتنا

صدى البلد

هيئة الدواء تبحث مع إيرث كوربوريشن اليابانية آليات التعاون لتعزيز الاستثمار وتوطين الصناعة

مجلس الوزراء

بحضور الوزراء الجُدد: مدبولي يُكرم الوزراء السابقين ويؤكد: نستكمل ما بناه السابقون

جامعة عين شمس

psf تصنيف "براند فاينانس".. مستشفيات جامعة عين شمس ضمن أفضل 50 مركزاً طبياً أكاديمياً في العالم

بالصور

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد