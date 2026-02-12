خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

تصدرت الفنانة لقاء الخميسي تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل و ذلك بعد ظهورها لاول مرة للتحدث عن كواليس زواج زوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف من إيمان الزيدي.

إطلالات لقاء الخميسي

وتتميز لقاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد لقاء، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

أزمة لقاء الخميسي مع زوجها..

قالت الخميسي خلال لقاءها في برنامج Mirror: إحنا كنا ناس مستورين، قافلين على نفسنا، محدش يعرف عننا حاجة، والستر اتشال في لحظة بسبب جواز عشان يعلمنا درس"، مؤكدة أن تداول خبر الزواج بهذه الطريقة وضع الأسرة تحت ضغط نفسي كبير، وفتح أبوابًا من التأويلات والشائعات.

وأضافت: "لا كنت شايفة ولا سامعة ولا حاسة بأي حاجة غير أن أنا خدت قلم على وشي، الطرف الآخر فاكر أنه هيخرب بيتي، لكن أنا مش بخرب بيتي.. الكرامة مبتتسكرش لما بتحافظ على بيتك وعيالك ومستقبل عيالك".

على الجانب الآخر كان محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي الزمالك السابق، قد علق على أزمته الأسرية الأخيرة مع زوجته الفنانة لقاء الخميسي.