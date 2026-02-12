المفتش العام لشرطة الاحتلال يعلن حالة الطوارئ ويطالب بتدخل الجيش

أعلن المفتش العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، المفوض داني ليفي، الخميس، أن إسرائيل تمر بـ"حالة طوارئ وطنية" نتيجة تصاعد جرائم القتل وانتشار العنف الإجرامي.

جاءت تصريحات ليفي خلال اجتماع لتقييم الأوضاع الأمنية، حيث شدد على أن مواجهة المنظمات الإجرامية تتطلب معالجة جذرية لأسباب الظاهرة، مع اتخاذ خطوات حازمة للحد من انتشارها.

وطالب المفوض بتشديد العقوبات فورًا وإعادة الأدوات التكنولوجية إلى الشرطة لتعزيز القدرات الرقابية والتحقيقية، مؤكدا على أهمية مشاركة جميع الجهات، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي ومنظمات المجتمع المدني، في التصدي للجريمة.

وفي سياق متصل، تسعى مصلحة السجون الإسرائيلية لتوسيع صلاحيات الحراس خارج أسوار السجون لدعم جهود الشرطة، وهو ما أثار اعتراضا من ليفي، فيما اعتبر مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي أن هذه الخطوة تعزز القدرات العملياتية للحراس وتخرجهم من الروتين اليومي.