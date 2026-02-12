قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يشرح أسباب خفض الفائدة 1%.. تفاصيل
اقتصادية الشيوخ تكشف 3 رسائل وراء قرار المركزي بشأن خفض سعر الفائدة |خاص
مأساة عاشتها ابنة الـ 6 سنوات| القصة الكاملة للطفلة جنى بعد صورتها المؤثرة.. وبطلة الواقعة تكشف حجم معاناتها
وزير ثقافة دارفور: لا هدنة مع ميليشيا مارست القـ.ـتل والعنف
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة ويجب مواجهتها
أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا
ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري
الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج
الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره
حشود عسكرية تتحرك رغم مسار التفاوض.. ماذا يحدث خلف الستار بين واشنطن وطهران؟
ضياء رشوان : الحكومة لن تنجح الا بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين
مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أردا جولر يرد رسميا على أنباء التنمر داخل ريال مدريد

جولر
جولر
إسلام مقلد

خرج النجم التركي الشاب أردا جولر عن صمته، وأصدر بيانا رسميا للرد على ما تردد بشأن تعرضه لمضايقات أو تنمر داخل صفوف ريال مدريد، مؤكدًا اعتزازه الكبير بالانتماء للنادي الملكي.

بيان حاسم من اللاعب

وقال جولر في بيانه: تابعت بحزن بالغ التصريحات العلنية الأخيرة التي أدلى بها رئيس قسم الكشافة السابق، سرحات بيكميزجي، والذي كان له دور مهم في بداية مسيرتي الكروية.

وأكد اللاعب أن الأجواء داخل ريال مدريد إيجابية، مشددًا على أنه منذ يومه الأول داخل النادي قوبل بحفاوة كبيرة، ويعتبر النادي بمثابة عائلة له. 

وأضاف: أنا فخور للغاية بانتمائي لريال مدريد، وأتمنى أن أدافع عن هذا الشعار لسنوات عديدة قادمة.

دعم لزملائه وغرفة الملابس

وشدد جولر على قوة الفريق وترابطه، قائلًا إن لديه فريقًا قويًا للغاية، ويشعر بالفخر لمشاركة غرفة الملابس مع جميع زملائه، مطالبا بعدم الالتفات إلى أي تقارير أو تعليقات مكتوبة أو شفهية تتعلق بهذا الملف.

تصريحات أثارت الجدل

وكان سرحات بيكميزجي أثار حالة من الجدل بتصريحات أكد فيها أن جولر يتعرض للتنمر داخل ريال مدريد، موضحا أن اللاعب لم يشتك بشكل مباشر، لكنه كان يعلم أن الأمر قد يحدث. 

وأضاف أن بعض اللاعبين لم يتقبلوا وجوده، واصفا إياهم بأصحاب غرور كبير.

كما أشار إلى أن جولر غير راضٍ عن مسار موسمه، خاصة بعدما تراجع دوره عقب تعافي جود بيلينجهام من الإصابة، رغم بدايته كلاعب أساسي.

بيان جولر جاء ليضع حدًا للتكهنات، مؤكدا تمسكه بريال مدريد وتركيزه الكامل على مشواره مع الفريق، في وقت يسعى فيه لإثبات نفسه ضمن كتيبة النجوم داخل النادي الملكي.

أردا جولر جولر ريال مدريد تنمر مضايقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر .. والشعبة تكشف مفاجأة خلال الأيام المقبلة | فيديو

ترشيحاتنا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

بالصور

لعزومات رمضان .. طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة

لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة
لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة
لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة

بمكونات بسيطة وموفرة .. طريقة عمل بودرة السوبيا في البيت

طريقة عمل بودرة السوبيا
طريقة عمل بودرة السوبيا
طريقة عمل بودرة السوبيا

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان
طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان
طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد