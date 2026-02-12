أردا جولر يرد رسميا على أنباء التنمر داخل ريال مدريد

خرج النجم التركي الشاب أردا جولر عن صمته، وأصدر بيانا رسميا للرد على ما تردد بشأن تعرضه لمضايقات أو تنمر داخل صفوف ريال مدريد، مؤكدًا اعتزازه الكبير بالانتماء للنادي الملكي.

بيان حاسم من اللاعب

وقال جولر في بيانه: تابعت بحزن بالغ التصريحات العلنية الأخيرة التي أدلى بها رئيس قسم الكشافة السابق، سرحات بيكميزجي، والذي كان له دور مهم في بداية مسيرتي الكروية.

وأكد اللاعب أن الأجواء داخل ريال مدريد إيجابية، مشددًا على أنه منذ يومه الأول داخل النادي قوبل بحفاوة كبيرة، ويعتبر النادي بمثابة عائلة له.

وأضاف: أنا فخور للغاية بانتمائي لريال مدريد، وأتمنى أن أدافع عن هذا الشعار لسنوات عديدة قادمة.

دعم لزملائه وغرفة الملابس

وشدد جولر على قوة الفريق وترابطه، قائلًا إن لديه فريقًا قويًا للغاية، ويشعر بالفخر لمشاركة غرفة الملابس مع جميع زملائه، مطالبا بعدم الالتفات إلى أي تقارير أو تعليقات مكتوبة أو شفهية تتعلق بهذا الملف.

تصريحات أثارت الجدل

وكان سرحات بيكميزجي أثار حالة من الجدل بتصريحات أكد فيها أن جولر يتعرض للتنمر داخل ريال مدريد، موضحا أن اللاعب لم يشتك بشكل مباشر، لكنه كان يعلم أن الأمر قد يحدث.

وأضاف أن بعض اللاعبين لم يتقبلوا وجوده، واصفا إياهم بأصحاب غرور كبير.

كما أشار إلى أن جولر غير راضٍ عن مسار موسمه، خاصة بعدما تراجع دوره عقب تعافي جود بيلينجهام من الإصابة، رغم بدايته كلاعب أساسي.

بيان جولر جاء ليضع حدًا للتكهنات، مؤكدا تمسكه بريال مدريد وتركيزه الكامل على مشواره مع الفريق، في وقت يسعى فيه لإثبات نفسه ضمن كتيبة النجوم داخل النادي الملكي.