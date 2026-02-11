غضب ألابا يضع أربيلوا في موقف محرج داخل ريال مدريد

يواجه ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، حالة جديدة من عدم الرضا داخل غرفة الملابس، بطلها المدافع النمساوي دافيد ألابا، الذي أبدى انزعاجه من محدودية مشاركاته مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ألابا تحدث بشكل مباشر مع الجهاز الفني، معبرًا عن استغرابه من عدم حصوله على فرص أكبر، خاصة بعد تعافيه من الإصابة وعودته إلى قائمة المباريات.

المدافع النمساوي عاد للمشاركة في 20 ديسمبر الماضي خلال مواجهة إشبيلية، بعد غياب دام شهرًا بسبب إصابة عضلية، لكنه لم ينجح منذ ذلك الحين في تثبيت أقدامه ضمن التشكيل الأساسي.

وخلال 11 مباراة تواجد فيها ضمن قائمة الفريق، شارك ألابا في 5 مباريات فقط كبديل، بإجمالي 65 دقيقة، وهو ما يؤكد تراجع دوره بشكل واضح داخل المنظومة الدفاعية.

وينتهي عقد ألابا مع ريال مدريد في يونيو المقبل، ولا توجد مؤشرات على رغبة الإدارة في تجديده، ما يجعل مستقبله مع الفريق مفتوحًا على جميع الاحتمالات في الفترة القادمة.