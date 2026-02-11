قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

أسماء عبد الحفيظ

مع الاستعداد لشهر رمضان، تمتلئ الثلاجات بالأطعمة المطهية والمجمدة، استعدادًا للعزومات والسحور وتجهيز الوجبات مسبقًا.

لكن ما لا تعرفه كثير من الأسر أن طريقة التخزين الخاطئة قد تحول الطعام من نعمة إلى خطر حقيقي يسبب التسمم الغذائي.

الخطأ الشائع الذي تقع فيه معظم البيوت هو ترك الطعام المطهو خارج الثلاجة لفترة طويلة قبل حفظه، خاصة بعد الإفطار، وفقا لما نشره موقع هيثلي.

لماذا يعتبر هذا خطيرًا؟

بعد طهي الطعام، تبدأ البكتيريا في النمو سريعًا إذا تُرك في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين، وفي الطقس الدافئ قد تبدأ الخطورة خلال ساعة واحدة فقط.

درجة الحرارة بين 5 و60 درجة مئوية تُسمى منطقة الخطر، لأنها البيئة المثالية لتكاثر البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي مثل:

  • السالمونيلا
  • الإي كولاي
  • المكورات العنقودية

والأخطر أن إعادة تسخين الطعام لا تقتل دائمًا السموم التي أنتجتها بعض البكتيريا.

خطأ آخر لا يقل خطورة

الكثيرون يضعون الطعام الساخن مباشرة داخل الثلاجة في أوانٍ كبيرة وعميقة.

هذه الطريقة تمنع تبريد الطعام بسرعة، فيظل دافئًا من الداخل لساعات، ما يسمح بنمو البكتيريا.

الحل الصحيح هو:

  • تقسيم الطعام إلى علب صغيرة ضحلة
  • تركه يبرد قليلًا ليس أكثر من ساعة
  • ثم إدخاله إلى الثلاجة بسرعة
  • تجميد الطعام بطريقة خاطئة
  • من الأخطاء الشائعة أيضًا:
  • تجميد الطعام في أكياس غير محكمة
  • ترك الهواء داخل العبوة

إعادة تجميد طعام تم إذابته سابقًا

إعادة التجميد تحديدًا تزيد من خطر التلوث البكتيري وتفقد الطعام قيمته الغذائية.

كم مدة حفظ أكل رمضان في الثلاجة؟

بشكل عام:

  • الأرز والمكرونة: من 3 إلى 4 أيام
  • اللحوم المطهية: 3 أيام
  • الدجاج المطهو: يومان إلى ثلاثة
  • الشوربة: 3 أيام كحد أقصى

أما في الفريزر، فيمكن أن تبقى لفترات أطول، بشرط التغليف الجيد.

أعراض التسمم الغذائي

إذا تم تخزين الطعام بطريقة خاطئة، قد تظهر الأعراض خلال ساعات، مثل:

  • قيء وغثيان
  • إسهال
  • مغص شديد
  • ارتفاع في درجة الحرارة
  • تعب عام

وفي بعض الحالات قد يحتاج الأمر إلى تدخل طبي سريع، خاصة للأطفال وكبار السن.

كيف تتجنبين الخطر في رمضان؟

  •  لا تتركي الطعام خارج الثلاجة أكثر من ساعة إلى ساعتين
  • قسّمي الأطعمة الساخنة إلى أجزاء صغيرة
  •  لا تكدسي الثلاجة بشكل يمنع التهوية
  •  تأكدي من ضبط درجة حرارة الثلاجة عند 4 درجات مئوية أو أقل
  • لا تعيدي تجميد طعام تم إذابته

رمضان شهر البركة، لكن سوء التخزين قد يحول مائدة الإفطار إلى مصدر عدوى غير متوقع.

الالتزام بقواعد بسيطة في الحفظ والتبريد يحمي أسرتك من مشكلات صحية أنتِ في غنى عنها.

