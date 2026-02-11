قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقنوات الناقلة

يواجه نادي الزمالك منافسه سموحة اليوم على ملعب ستاد السويس بالإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على وصافة الدورى،والاقتراب من المنافسة على لقب الدورى.

 ويدخل فريق سموحة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

وتقام مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب السويس.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى المصري برصيد 28 نقطة وبفارق 7 نقاط عن سيراميكا كليوباترا متصدر المسابقة، بينما جاء سموحة فى المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

جاءت قائمة الزمالك كالتالي:
حراس المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان - محمود الشناوي - محمد عبد الفتاح.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش "- حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمود بنتايج - أحمد فتوح  – السيد أسامة  – محمد إبراهيم - أحمد خضري.

خط الوسط: أحمد ربيع  - محمد شحاتة - محمد السيد - أحمد عبد الرحيم "إيشو"-  يوسف وائل "فرنسي" – محمد حمد - عبد الله السعيد - أحمد حمدي - خوان بيزيرا – شيكو بانزا – أحمد شريف .

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري - عدي الدباغ - أيمن أمير عبد العزيز.

