وزيرا السياحة المصري والسعودي يتفقان على تعزيز التعاون السياحي وفتح أسواق جديدة

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار خلال زيارته الحالية لدولة الكويت لحضور الاجتماع ال 52 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، لقاءً مع أحمد الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية؛ لبحث فتح آفاق أرحب للتعاون السياحي بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة.



وزير السياحة والآثار يلتقي نظيرة السعودي



وخلال اللقاء، أكد الوزيران على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ولاسيما السياحة، مشددين على أهمية تعزيز التعاون المستمر بين وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة السياحة السعودية لدعم وتنمية القطاع السياحي. كما أشاروا إلى أن حركة السياحة البينية بين مصر والمملكة العربية السعودية تشهد ازدهارًا ملحوظًا، سواء من حيث أعداد السائحين أو حجم الإنفاق السياحي؛ حيث ناقشا آليات التعاون التي من شأنها دعم واستدامة هذا النمو خلال المرحلة المقبلة.

كما اتفق الوزيران على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مسئولي هيئات التنشيط السياحي في الوزارتين بالتعاون مع شركات السياحة المصرية والسعودية؛ بهدف إعداد برامج سياحية مشتركة تستهدف السائحين من الأسواق البعيدة، وعلى رأسها السوق الصيني، على أن يعمل هذا الفريق في إطار البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه بين الوزارتين في نوفمبر الماضي لتعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة.

حضر اللقاء السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر بدولة الكويت، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والمستشار محمد عبدالحليم من السفارة المصرية بالكويت.

