باستثمارات مليار جنيه.. هيئة الاستثمار تفتتح مصنع المغذيات الصحية الياباني بمدينة العاشر
الأهلي يهنئ جوهر نبيل على توليه منصب وزير الشباب والرياضة
المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
هل يعوض النصيري اتحاد جدة بعد رحيل كريم بنزيما؟ بداية نارية وأرقام قياسية تعيد رسم ملامح هجوم العميد قاريا
بعد أدائه اليمين الدستورية.. حسن رداد يتعهد ببذل الجهود لتطوير منظومة العمل
المهندس رأفت هندي يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جوهر نبيل يصل مقر وزارة الشباب والرياضة لمباشرة مهام عمله عقب أداء اليمين الدستورية
عبد العزيز قنصوة يؤدى اليمين الدستورية وزيرا للتعليم العالى أمام الرئيس السيسي
273 هدفًا في أقل من موسمين.. كيف أعاد فليك صياغة هوية برشلونة الهجومية وحوّله إلى أقوى خط نار في القارة العجوز؟
حسين عيسى يؤدي اليمين الدستورية نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
احتفالات وبث مباشر.. الافتاء تستعد لاستطلاع هلال شهر رمضان
العراق.. وساطة أمريكية لاختيار رئيس البلاد
أخبار البلد

وزيرا السياحة المصري والسعودي يتفقان على تعزيز التعاون السياحي وفتح أسواق جديدة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار خلال زيارته الحالية لدولة الكويت لحضور الاجتماع ال 52 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة،  لقاءً مع أحمد الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية؛ لبحث فتح آفاق أرحب للتعاون السياحي بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة.


وزير السياحة والآثار يلتقي نظيرة السعودي 


وخلال اللقاء، أكد الوزيران على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ولاسيما السياحة، مشددين على أهمية تعزيز التعاون المستمر بين وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة السياحة السعودية لدعم وتنمية القطاع السياحي. كما أشاروا إلى أن حركة السياحة البينية بين مصر والمملكة العربية السعودية تشهد ازدهارًا ملحوظًا، سواء من حيث أعداد السائحين أو حجم الإنفاق السياحي؛ حيث ناقشا آليات التعاون التي من شأنها دعم واستدامة هذا النمو خلال المرحلة المقبلة.

كما اتفق الوزيران على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مسئولي هيئات التنشيط السياحي في الوزارتين بالتعاون مع شركات السياحة المصرية والسعودية؛ بهدف إعداد برامج سياحية مشتركة تستهدف السائحين من الأسواق البعيدة، وعلى رأسها السوق الصيني، على أن يعمل هذا الفريق في إطار البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه بين الوزارتين في نوفمبر الماضي لتعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة.

حضر اللقاء السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر بدولة الكويت، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والمستشار محمد عبدالحليم من السفارة المصرية بالكويت.
 

وزير السياحة والآثار وزير السياحة السعودي مصر السعودية السياحة

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

إمام عاشور

هيتساوى مع زيزو وتريزيجيه.. سيف زاهر يكشف تحركات الأهلي لتثبيت مكانة إمام عاشور

خالد بيومي

خالد بيومي: الأهلي والإسماعيلي كقمة الكرة المصرية

الشناوي وشوبير

تفاصيل جلسة توروب مع الشناوي بسبب مركز حراسة المرمى

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

صحة الشرقية الأولى على مستوى الجمهورية في مبادرة "100 يوم صحة"

تنظيم معرض خيري للملابس لدعم 750 طالبا بالزقازيق

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

