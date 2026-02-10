سعر الذهب يتراجع 20 جنيها في ختام تعاملات اليوم 10-2-2026

تراجع سعر الذهب في مصر في ختام تعاملات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10-2-2026 داخل محلات الصاغة.

الذهب ينخفض

وهوي سعر جرام الذهب مقدار 20 جنيه في المتوسط خلال الساعات الأخيرة داخل محلات الصاغة.

تذبذب المعدن الأصفر

وكان سعر الذهب قد ارتفع مقدار 70 جنيه منذ مطلع الأسبوع الجاري بعد تراجع استمر بقيمة 1200 جنيه.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث سجله سعر الذهب نحو 6650 جنيه.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7600 جنيه للبيع و 7657 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6650 جنيه للبيع و 6700 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5700 جنيه للبيع و 5742 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 4433 جنيه للبيع و 4466 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 5011 دولار للبيع و 5012 دولار للشراء.

سعر سعر الجنيه

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 53.2 ألف جنيه للبيع و 53.6 ألف جنيه للشراء.