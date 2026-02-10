قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 10-2-2026 .. تراجع جديد
هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل اعتادت ارتكاب جرائمها على مرأى من العالم
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب يتراجع 20 جنيها في ختام تعاملات اليوم 10-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب في مصر في ختام تعاملات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10-2-2026 داخل محلات الصاغة.

الذهب ينخفض

وهوي سعر جرام الذهب مقدار 20 جنيه في المتوسط خلال الساعات الأخيرة داخل محلات الصاغة.

تذبذب المعدن الأصفر

وكان سعر الذهب قد ارتفع مقدار 70 جنيه منذ مطلع الأسبوع الجاري بعد تراجع استمر بقيمة 1200 جنيه.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث سجله سعر الذهب نحو 6650 جنيه.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7600 جنيه للبيع و 7657 جنيه للشراء.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6650 جنيه للبيع و 6700 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5700 جنيه للبيع و 5742 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 4433 جنيه للبيع و 4466 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 5011 دولار للبيع و 5012 دولار للشراء.

سعر سعر الجنيه 

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 53.2 ألف جنيه للبيع و 53.6 ألف جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب مال واعمال اخبار مر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يشهد تدشين حملة تبرعات كبرى لدعم إنشاء مستشفى بالمحافظة

جانب من الحدث

صحة الوادى الجديد : تنفيذ برنامج الطفل المريض بالداخلة وبلاط

جانب من الحدث

بالتزامن مع حلول رمضان..محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري

بالصور

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

كوبين إلى ثلاثة من القهوة يوميًا يقللان خطر الإصابة بالخرف وتحسين الذاكرة

شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر
شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر
شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر

فيديو

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد