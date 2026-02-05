قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الذهب يفقد جزءًا من مكاسبه الأخيرة.. ماذا يحدث في سوق المعدن النفيس؟!

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

بدأت أسعار الذهب في التراجع منذ يوم أمس، الأربعاء، تزامناً مع ارتفاع الدولار وجني المستثمرين للأرباح بعد مكاسب في الآونة الأخيرة، وذلك وسط ترقب لبيانات الوظائف الأمريكية وتقييم التطورات الجيوسياسية بحثا عن مؤشرات جديدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4924.89 دولار للأونصة، وذلك بعد صعوده 3.1 % في وقت سابق من الجلسة.

وكانت ‌الأسعار ارتفعت 5. 9% يوم الثلاثاء الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‌تسليم أبريل 0.3 % إلى 4950.80 دولار.

ويزيد المستثمرون رهاناتهم على ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، وسط توقعات بأن يضغط رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الجديد، كيفن وارش، باتجاه خفض معدلات الفائدة بالتزامن مع تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي.

كما يتوقع المستثمرون خفض معدلات الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل خلال 2026، وينتظرون صدور بيانات التوظيف في القطاع الخاص من مؤسسة «إيه.دي.بي» في وقت لاحق اليوم، للحصول على مؤشرات إضافية حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي.

ويُعرف المعدن النفيس، الذي لا يدر عائداً، بميله إلى الارتفاع في بيئة تتسم بانخفاض معدلات الفائدة.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.2% إلى 87.84 دولاراً للأونصة، بعدما لامس مستوى قياسياً عند 121.64 دولاراً للأونصة يوم الخميس الماضي.

سعر الذهب عالمياً سعر الذهب اليوم ارتفاع الفائدة الفيدرالي الأميركي الذهب

