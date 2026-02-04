قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطالب المصري يتفوق على الأجنبي بـ 5 مرات
الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة إلى الحاكم العام ورئيس وزراء نيوزيلندا بمناسبة العيد القومي
ارتفاع أسعار الذهب قرب 5100 دولار مدفوعة بتوترات ترامب وإيران.. فما القادم؟
الهلال الأحمر يستعد لتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر
ست قوية ومسيطرة.. درة تكشف تفاصيل دورها فى علي كلاي
قديم والمتهم محبوس.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مـ.قتل سائق على يد ضابط شرطة
القصة الكاملة لمصرع عامل سقط من أعلى مئذنة مسجد تحت الإنشاء بسوهاج
أبو الغيط: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب عمل الحكومات العربية
محمد صلاح يحتفل برقم قياسي جديد مع ليفربول
معبر رفح يعمل بكامل طاقته لتيسير عودة الفلسطينيين
أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نتراجع عن أهداف الحرب ونزع سلاح حماس
اقتصاد

مكاسب تاريخية للذهب مع تجدد التوترات العالمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

واصلت أسعار الذهب مكاسبها اليوم الأربعاء، مدعومةً بجاذبيتها كملاذ آمن، في ظل تجدد التوترات الجيوسياسية بين أميركا وإيران، ما عزّز موجة الصعود الأخيرة للمعدن الأصفر بعد تسجيله أفضل أداء يومي له منذ عام 2008 في الجلسة السابقة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.8% ليصل إلى 5079.24 دولاراً للأونصة، بعدما قفز بنسبة 5.9% أمس الثلاثاء، مسجّلاً أكبر مكسب يومي له منذ نوفمبر 2008. 

كما بلغ الذهب مستوى قياسياً عند 5594.82 دولاراً للأونصة يوم الخميس الماضي.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان بنسبة 3.2% إلى 5097.80 دولاراً للأونصة.

وقال جيغار تريفيدي، كبير محللي الأبحاث في شركة إندوس إند سيكيوريتيز لرويترز، إن أسعار الذهب ارتفعت مجدداً لتقترب من مستوى 5000 دولار، في ظل تعزيز التوترات الجيوسياسية جاذبية المعدن كملاذ آمن، وذلك عقب إسقاط القوات الأميركية طائرة مسيّرة إيرانية.

وكان الجيش الأميركي أعلن أمس الثلاثاء إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية اقتربت «بشكل عدائي» من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في بحر العرب.

وفي سياق متصل، نقل باراك رافيد، مراسل موقع أكسيوس، عن مصدر عربي أن من المتوقع عقد محادثات نووية بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عُمان يوم الجمعة.

وفي إطار منفصل، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس اتفاق إنفاق أصبح بموجبه قانوناً، منهياً الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية.

ومن المقرر ألا يصدر تقرير التوظيف لشهر يناير، الذي يحظى بمتابعة واسعة، يوم الجمعة، بسبب الإغلاق الجزئي.

ويزيد المستثمرون رهاناتهم على ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، وسط توقعات بأن يضغط رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الجديد، كيفن وارش، باتجاه خفض معدلات الفائدة بالتزامن مع تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي.

كما يتوقع المستثمرون خفض معدلات الفائدة الأميركية مرتين على الأقل خلال 2026، وينتظرون صدور بيانات التوظيف في القطاع الخاص من مؤسسة «إيه.دي.بي» في وقت لاحق اليوم، للحصول على مؤشرات إضافية حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي.

ويُعرف المعدن النفيس، الذي لا يدر عائداً، بميله إلى الارتفاع في بيئة تتسم بانخفاض معدلات الفائدة.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.2% إلى 87.84 دولاراً للأونصة، بعدما لامس مستوى قياسياً عند 121.64 دولاراً للأونصة يوم الخميس الماضي.

أسعار الذهب سعر الذهب اليوم الذهب عالمياً ارتفاع الذهب

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

طريقة عمل الشاورما في البيت

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

