مكاسب تاريخية للذهب مع تجدد التوترات العالمية

واصلت أسعار الذهب مكاسبها اليوم الأربعاء، مدعومةً بجاذبيتها كملاذ آمن، في ظل تجدد التوترات الجيوسياسية بين أميركا وإيران، ما عزّز موجة الصعود الأخيرة للمعدن الأصفر بعد تسجيله أفضل أداء يومي له منذ عام 2008 في الجلسة السابقة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.8% ليصل إلى 5079.24 دولاراً للأونصة، بعدما قفز بنسبة 5.9% أمس الثلاثاء، مسجّلاً أكبر مكسب يومي له منذ نوفمبر 2008.

كما بلغ الذهب مستوى قياسياً عند 5594.82 دولاراً للأونصة يوم الخميس الماضي.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان بنسبة 3.2% إلى 5097.80 دولاراً للأونصة.

وقال جيغار تريفيدي، كبير محللي الأبحاث في شركة إندوس إند سيكيوريتيز لرويترز، إن أسعار الذهب ارتفعت مجدداً لتقترب من مستوى 5000 دولار، في ظل تعزيز التوترات الجيوسياسية جاذبية المعدن كملاذ آمن، وذلك عقب إسقاط القوات الأميركية طائرة مسيّرة إيرانية.

وكان الجيش الأميركي أعلن أمس الثلاثاء إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية اقتربت «بشكل عدائي» من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في بحر العرب.

وفي سياق متصل، نقل باراك رافيد، مراسل موقع أكسيوس، عن مصدر عربي أن من المتوقع عقد محادثات نووية بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عُمان يوم الجمعة.

وفي إطار منفصل، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس اتفاق إنفاق أصبح بموجبه قانوناً، منهياً الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية.

ومن المقرر ألا يصدر تقرير التوظيف لشهر يناير، الذي يحظى بمتابعة واسعة، يوم الجمعة، بسبب الإغلاق الجزئي.

ويزيد المستثمرون رهاناتهم على ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، وسط توقعات بأن يضغط رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الجديد، كيفن وارش، باتجاه خفض معدلات الفائدة بالتزامن مع تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي.

كما يتوقع المستثمرون خفض معدلات الفائدة الأميركية مرتين على الأقل خلال 2026، وينتظرون صدور بيانات التوظيف في القطاع الخاص من مؤسسة «إيه.دي.بي» في وقت لاحق اليوم، للحصول على مؤشرات إضافية حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي.

ويُعرف المعدن النفيس، الذي لا يدر عائداً، بميله إلى الارتفاع في بيئة تتسم بانخفاض معدلات الفائدة.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.2% إلى 87.84 دولاراً للأونصة، بعدما لامس مستوى قياسياً عند 121.64 دولاراً للأونصة يوم الخميس الماضي.