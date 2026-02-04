قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تقضى الأيام البيض لمن فاته صيامها.. عويضة عثمان يجيب
«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا
الأرصاد الجوية تحذّر من شبورة ضبابية على الطرق وانخفاض الحرارة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-2-2026 .. والقنوات الناقلة
آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية غداً ..وتسليمها للمدارس الأحد
تعرّف علي صلاحيات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بعد موافقة «الشيوخ»
محلل سياسي: فتح معبر رفح بارقة أمل وبداية لمرحلة جديدة
باحث سياسي: تعيين مُتحدثة مسلمة باسم جيش الاحتلال «توظيف سياسي مقصود»
اليوم.. استكمال مُحاكمة الفنانة بدرية طلبة بتهمة الإساءة للشعب المصري
أحمد أبومسلم: لاعبو الزمالك «بلا ضغوط».. ومباراة كهرباء الإسماعيلية «صعبة»
أحمد أبومسلم: الأهلي بلا هوية مع «توروب».. والتدوير في حراسة المرمى «خطأ فادح»
الحوثيون يستعدون لمهاجمة السفن الأمريكية إذا بدأت واشنطن ضرب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يسترد جزءًا من خسائره .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

بعد موجة من أعنف موجات الهبوط، عاودت أسعار الذهب الارتفاع مُجددًا،  على المستويين العالمي والمحلي، مستردة جزءًا من خسائرها الأخيرة.

وكانت أسعار الذهب شهدت تراجعًا حادًا سواء على الصعيدين العالمي أو المحلي الجمعة الماضية، في واحدة من أقوى موجات الهبوط التي يتعرض لها المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم

ويُقدّم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4956 دولارًا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5769 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6730 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7691 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 53.840 ألف جنيه.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن أسواق الذهب والفضة تعرضت لانخفاضات مفاجئة وقوية، أدت إلى محو ما يزيد على 7.4 تريليون دولار من القيمة السوقية خلال دقائق محدودة.

 وأوضح أن سعر أوقية الذهب كان قد سجل نحو 5600 دولار قبل يومين، قبل أن يتراجع تداول الذهب في البورصات العالمية إلى مستوى 4710 دولارات، بانخفاض يقدر بنحو 15%، وبقيمة تراجع بلغت قرابة 900 دولار للأوقية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد معطي، الخبير المصرفي، أن ما شهده الذهب يُعد بمثابة حركة تصحيح قوية للأسعار بعد الارتفاعات التاريخية غير المسبوقة التي سجلها المعدن النفيس مؤخرًا. وأضاف أن التصحيح كان متوقعًا من حيث المبدأ، لكن توقيته لم يكن محسومًا، مشددًا على أن الذهب يظل أداة ادخار طويلة الأجل، ولا يُنصح بالاعتماد عليه كاستثمار قصير الأجل في ظل التقلبات الحادة.

الذهب أسعار الذهب بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

عواد

غرامة 4 ملايين جنيه.. عبدالواحد يكشف تفاصيل تعدي محمد عواد على نجم الزمالك

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

صور السياح أثناء ممارسة يوجا الطبيعة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو أجانب مستلقون على الأرض بجنوب سيناء

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

ترشيحاتنا

مؤتمر

استعراض رؤى جديد للذكاء الاصطناعي بأبو ظبي .. تفاصيل

جوجل

جوجل تبدأ طرح تحديثات نظام فبراير 2026 لهواتف أندرويد وخدمات Play

فايرفوكس

فايرفوكس يضيف زرًا لإغلاق كل ميزات الذكاء الاصطناعي بضغطة واحدة

بالصور

للفطور أو سناك بين الوجبات .. طريقة عمل بان كيك التفاح

طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح

معلومات لا تعرفها عن مرض الضمور البقعي «AMD».. خطر صامت يُهدّد الرؤية بعد الخمسين

الضمور البقعي
الضمور البقعي
الضمور البقعي

علامات وأعراض الكبد الدهني .. مرض صامت قد يتطوّر دون إنذار مُبكّر

علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني

عشان رمضان .. طريقة تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة الحمراء

تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة

فيديو

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد