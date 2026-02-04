استعراض رؤى جديد للذكاء الاصطناعي بأبو ظبي .. تفاصيل

استضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم حدثًا تقنيًا لشركة إل جي العالمية بحضور واسع من الشركاء، وخبراء التقنية، حيث كشفت الشركة عن رؤيتها المستقبلية للأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وركّزت الشركة خلال الحدث على مفهوم القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع إبراز استراتيجيتها القائمة على المرونة والتركيز على تجربة العميل، من خلال تطوير منتجات تتعلم أنماط الاستخدام وتتكيف مع احتياجات المستخدمين اليومية.

واستعرضت الشركة مجموعة من حلولها في مجال لأجهزة المنزلية الذكية من بينها الغسالات المزوّدة بتقنيات تحليل نوع الأقمشة وأنماط الاستخدام، وأجهزة التبريد والتكييف التي تعتمد على التحكم الذكي والاستباقي في درجات الحرارة، بما يعزز الراحة وكفاءة الطاقة.

وأكدت إل جي أن الذكاء الاصطناعي يشكل ركيزة أساسية في تطوير منتجاتها المستقبلية، مشيرة إلى التزامها بتقديم حلول متكاملة تدمج التقنية المتقدمة مع الحياة اليومية للمستخدم، ضمن رؤية شاملة للمنزل الذكي.

ويأتي هذا الحدث في إطار تعزيز حضور إل جي في المنطقة، وتسليط الضوء على أبوظبي كمركز إقليمي للابتكار والتقنية.