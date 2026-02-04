قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026
تشريعية الشيوخ تضع سياسات غير تقليدية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الوطنية
مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مجددًا وسط توترات أمريكية-إيرانية
توروب أم اللاعبون؟ آراء نجوم الكرة تشعل الجدل بعد تعادل الأهلي مع البنك الأهلي فى الدوري
استشهاد 10 أشخاص بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة
ترامب يحث بوتين على «إنهاء الحرب» بعد استئناف روسيا ضرباتها لـ أوكرانيا
علي جمعة: مرت ليلة النصف من شعبان بنفحاتها ولكن رحمة الله ومغفرته موجودة ليوم الدين
هل يجوز إعلان نية صيام رمضان قبل قدومة بفترة طويلة؟.. بما علق العلماء
ضباب ورياح .. تعرّف على طقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2025
ترامب يأمر بإطلاق أول سباق شوارع لسيارات إندي كار في واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار النفط ترتفع مجددًا وسط توترات أمريكية-إيرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

صعدت أسعار النفط من جديد، مع تقييم المتعاملين في الأسواق لاحتمالات تطور التوتر بين أميركا وإيران، في وقت شكّل فيه صعود الدولار عاملاً ضاغطاً على الأسعار.

العقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفعت 1.07 دولار أو 1.72% لتبلغ عند التسوية 63.21 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار أو 1.55% لتبلغ عند التسوية 67.33 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد هبطت بأكثر من 4%، يوم الاثنين الماضي، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران «تتحدث بجدية» مع واشنطن، في إشارة إلى احتمال انحسار التوتر مع الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأفاد مسؤولون من إيران والولايات المتحدة وكالة رويترز، أمس، بأنه من المتوقع أن يستأنف الجانبان المحادثات النووية يوم الجمعة في تركيا، في حين حذّر ترامب من أن توجّه سفن حربية أميركية كبيرة إلى إيران قد يؤدي إلى «أمور سيئة» في حال عدم التوصل إلى اتفاق.


وقالت مصادر في السوق لرويترز نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي إن مخزونات ‌النفط الخام ونواتج التقطير ‌في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات ‌البنزين.

وذكرت ⁠المصادر ‌التي طلبت ⁠عدم الكشف ‍عن هويتها أن مخزونات النفط الخام انخفضت ⁠11. 08 مليون ‍برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يناير كانون الثاني.

وأضافت أن مخزونات البنزين ارتفعت 4.74 مليون ‌برميل في ‌حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير 4.81 مليون برميل.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا، إن التقلبات الحادة في أسعار النفط خلال الجلسات القليلة الماضية تبدو مدفوعة بالمعنويات أكثر من كونها تعكس تغيراً جوهرياً في العوامل الأساسية، مشيرة إلى أن المكاسب التي حققتها الأسواق الأسبوع الماضي تلاشت سريعاً مع تصاعد تقلبات الأصول عالية المخاطر.

وأضافت أن غياب أي تصعيد جيوسياسي جديد، إلى جانب استمرار تباين بيانات الاقتصاد الكلي، حال دون قدرة النفط على الحفاظ على مكاسبه.

وساهم في الحد من ارتفاع الأسعار بقاء مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، إذ يؤدي صعود العملة الأميركية إلى إضعاف الطلب من قبل المشترين الأجانب على النفط الخام المقوم بالدولار.

وعلى الصعيد التجاري، أعلن ترامب، التوصل إلى اتفاق مع الهند يقضي بخفض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الهندية من 50% إلى 18%، مقابل توقف الهند عن شراء النفط الروسي وخفض الحواجز التجارية.

وأوضح ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الاتفاق جاء عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشيراً إلى أن الهند وافقت على شراء النفط من الولايات المتحدة وربما من فنزويلا.

وكانت الهند قد بدأت أخيراً في إبطاء مشترياتها من روسيا، إذ أظهر تقرير لرويترز أن الواردات بلغت نحو 1.2 مليون برميل يومياً في يناير، مع توقعات بتراجعها إلى قرابة مليون برميل يومياً في فبراير شباط، ثم 800 ألف برميل يومياً في مارس.

وفي سياق منفصل، أعلن تحالف أوبك+، يوم الأحد الماضي، موافقته على الإبقاء على مستويات إنتاج النفط دون تغيير خلال مارس.

وكان ثمانية أعضاء في التحالف، هم السعودية وروسيا والإمارات وقازاخستان والكويت والعراق والجزائر وعُمان، قد رفعوا حصص الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يومياً خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2025، بما يعادل قرابة 3% من الطلب العالمي.

أسعار النفط اليوم النفط أمريكا وإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

أمطار

ما يحدث في مناخ مصر ليس طبيعيا.. مركز تغير المناخ يطلق تحذيرا للمواطنين

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يشكر القائمين على جناح دار الإفتاء المصرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

مفتي الجمهورية يشكر القائمين على جناح دار الإفتاء المصرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

جانب من اللقاء

وزير الأوقاف يستقبل الكاتبة مريم توفيق.. ويؤكد: صاحبة قلم رشيق وكتابة صادقة

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يختتم فعالياته بمعرض الكتاب

نجوم دولة التلاوة يختتمون فعاليات الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب بأمسية قرآنية

بالصور

مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط

الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية

خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمما غذائيا

خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمم غذائي
خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمم غذائي
خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمم غذائي

للفطور أو سناك بين الوجبات .. طريقة عمل بان كيك التفاح

طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح

معلومات لا تعرفها عن مرض الضمور البقعي «AMD».. خطر صامت يُهدّد الرؤية بعد الخمسين

الضمور البقعي
الضمور البقعي
الضمور البقعي

فيديو

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد