أسعار النفط ترتفع مجددًا وسط توترات أمريكية-إيرانية

صعدت أسعار النفط من جديد، مع تقييم المتعاملين في الأسواق لاحتمالات تطور التوتر بين أميركا وإيران، في وقت شكّل فيه صعود الدولار عاملاً ضاغطاً على الأسعار.

العقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفعت 1.07 دولار أو 1.72% لتبلغ عند التسوية 63.21 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار أو 1.55% لتبلغ عند التسوية 67.33 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد هبطت بأكثر من 4%، يوم الاثنين الماضي، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران «تتحدث بجدية» مع واشنطن، في إشارة إلى احتمال انحسار التوتر مع الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأفاد مسؤولون من إيران والولايات المتحدة وكالة رويترز، أمس، بأنه من المتوقع أن يستأنف الجانبان المحادثات النووية يوم الجمعة في تركيا، في حين حذّر ترامب من أن توجّه سفن حربية أميركية كبيرة إلى إيران قد يؤدي إلى «أمور سيئة» في حال عدم التوصل إلى اتفاق.



وقالت مصادر في السوق لرويترز نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي إن مخزونات ‌النفط الخام ونواتج التقطير ‌في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات ‌البنزين.

وذكرت ⁠المصادر ‌التي طلبت ⁠عدم الكشف ‍عن هويتها أن مخزونات النفط الخام انخفضت ⁠11. 08 مليون ‍برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يناير كانون الثاني.

وأضافت أن مخزونات البنزين ارتفعت 4.74 مليون ‌برميل في ‌حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير 4.81 مليون برميل.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا، إن التقلبات الحادة في أسعار النفط خلال الجلسات القليلة الماضية تبدو مدفوعة بالمعنويات أكثر من كونها تعكس تغيراً جوهرياً في العوامل الأساسية، مشيرة إلى أن المكاسب التي حققتها الأسواق الأسبوع الماضي تلاشت سريعاً مع تصاعد تقلبات الأصول عالية المخاطر.

وأضافت أن غياب أي تصعيد جيوسياسي جديد، إلى جانب استمرار تباين بيانات الاقتصاد الكلي، حال دون قدرة النفط على الحفاظ على مكاسبه.

وساهم في الحد من ارتفاع الأسعار بقاء مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، إذ يؤدي صعود العملة الأميركية إلى إضعاف الطلب من قبل المشترين الأجانب على النفط الخام المقوم بالدولار.

وعلى الصعيد التجاري، أعلن ترامب، التوصل إلى اتفاق مع الهند يقضي بخفض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الهندية من 50% إلى 18%، مقابل توقف الهند عن شراء النفط الروسي وخفض الحواجز التجارية.

وأوضح ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الاتفاق جاء عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشيراً إلى أن الهند وافقت على شراء النفط من الولايات المتحدة وربما من فنزويلا.

وكانت الهند قد بدأت أخيراً في إبطاء مشترياتها من روسيا، إذ أظهر تقرير لرويترز أن الواردات بلغت نحو 1.2 مليون برميل يومياً في يناير، مع توقعات بتراجعها إلى قرابة مليون برميل يومياً في فبراير شباط، ثم 800 ألف برميل يومياً في مارس.

وفي سياق منفصل، أعلن تحالف أوبك+، يوم الأحد الماضي، موافقته على الإبقاء على مستويات إنتاج النفط دون تغيير خلال مارس.

وكان ثمانية أعضاء في التحالف، هم السعودية وروسيا والإمارات وقازاخستان والكويت والعراق والجزائر وعُمان، قد رفعوا حصص الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يومياً خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2025، بما يعادل قرابة 3% من الطلب العالمي.