غزة.. 18 شهيدًا منذ فجر اليوم بينهم 14 في حيّي التفاح والزيتون

أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، باستشهاد 18 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 14 شهيدًا سقطوا في حيّي التفاح والزيتون شرقي مدينة غزة.

وأوضحت المصادر أن القصف استهدف منازل سكنية وتجمعات للمدنيين في الحيين المذكورين، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، بعضهم في حالات خطيرة، في ظل نقص حاد في الإمكانيات الطبية داخل المستشفيات.

وأضافت أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى مواقع الاستهداف، بسبب استمرار القصف ودمار الطرق، مشيرة إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع في ظل وجود مفقودين تحت الأنقاض.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه مدينة غزة أوضاعًا إنسانية كارثية، مع استمرار العدوان ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية، وتزايد الضغط على المستشفيات التي تعمل فوق طاقتها الاستيعابية.

وأكدت المصادر الطبية أن معظم الضحايا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، مجددة مناشدتها للمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية للتدخل العاجل من أجل حماية المدنيين وتوفير الاحتياجات الطبية العاجلة.