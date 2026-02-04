قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان

مريم عزت

شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المعظم، من خلال تنفيذ حملات مكثفة ومشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء، للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة، وذلك للتأكد من سلامة وصحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضبط الأسواق من الناحية الصحية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية المرتبطة بالشهر الكريم مثل ياميش رمضان، والمخللات، ومنتجات الألبان وغيرها.
وأكد الدكتور تامر مدكور، مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية قامت بوضع خطة عمل شاملة تتضمن تنفيذ حملات مشتركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة، مع تكثيف المرور والتفتيش على محال عرض وبيع الألبان ومنتجاتها، والتفتيش على أماكن الإفطار الجماعي من مطاعم وفنادق وأندية، للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية.


وأوضح مدير المديرية أن الخطة تشمل أيضًا المرور والتفتيش على أماكن تصنيع وعرض المخللات والحلويات بمختلف أنواعها (الشرقية والغربية)، مع تفعيل جميع القوانين والقرارات المنظمة لمراقبة الأغذية، والخاصة بمنع الغش والتدليس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، إلى جانب تشكيل حملات مشتركة مع مختلف المناطق الطبية على فترات صباحية ومسائية طوال شهر رمضان.
وأكد الدكتور تامر مدكور توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال بأقسام الاستقبال والحالات الحرجة، مع وجود رصيد كافٍ من أكياس الدم من مختلف الفصائل، وتوفير بيان محدث بها داخل غرفة طوارئ المديرية، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات.
وأشار مدير المديرية إلى انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات على مدار 24 ساعة يوميًا، ورفع درجة استعداد الطواقم الطبية، ورفع جاهزية الفرق الطبية الطائرة وفرق الانتشار السريع بالمستشفيات، مع توفير النسبة المقررة من الأسرة لتأمين الحالات الحرجة بنسبة لا تقل عن 25%، ومتابعة التأمين الاستراتيجي للوجيستيات، بما يشمل تأمين شبكات الأكسجين ووجود احتياطي كافٍ من الإمدادات، وتأمين مولدات الكهرباء ووجود احتياطي كافٍ من السولار، إلى جانب تكثيف التعاون بين غرف المديرية المختلفة من غرفة الطوارئ والحالات الحرجة، والإدارة العامة للطب العلاجي، والإدارة العامة للطب الوقائي.
كما أوضح مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة أنه تم تكثيف التواصل والتنسيق مع غرف عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة عمليات هيئة الإسعاف (قطاعي القاهرة وحلوان)، وغرفة عمليات الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي طارئ.
كما أكد الدكتور تامر مدكور أنه تم مخاطبة جميع المستشفيات والجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطة الموضوعة، مع تحديد مستشفيات الدعم والإحالة، حيث يبلغ عدد مستشفيات الدعم والإحالة 29 مستشفى على مستوى محافظة القاهرة، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتحقيق أعلى معدلات الاستجابة الطبية.
وأضاف مدير المديرية أن المنظومة الإسعافية بمحافظة القاهرة تم دعمها بعدد 297 سيارة إسعاف، فضلًا عن دعم الإسعاف النهري بعدد 2 لانش مجهز للتعامل مع الحوادث النهرية، إلى جانب 15 عيادة طبية منتشرة بمحطات مترو الأنفاق لتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمواطنين.
وأشار الدكتور تامر مدكور إلى أن غرفة الطوارئ بالمديرية، والتي تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، استعدت لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسؤولين بها فور حدوث أي طارئ، من خلال أرقام الطوارئ التالية:
غرفة طوارئ العلاجي بالمديرية: 0223911432 – 0223910573
غرفة طوارئ العلاجي بوزارة الصحة: 137
غرفة طوارئ الوقائي بالمديرية: 0223918968
غرفة طوارئ الوقائي بوزارة الصحة: 105 – 0227923608 – 0227921060
مركز السموم بجامعة القاهرة: 02236431299 – 0223640402
مركز السموم بجامعة عين شمس: 0226840902 – 0224823314
وأضاف مدير المديرية أنه تم التنبيه على جميع المناطق الطبية بضرورة تواجد مفتش أغذية نوبتجي على مدار اليوم طوال شهر رمضان المبارك، على أن يكون على اتصال دائم بالمديرية حال ورود أي حالة طارئة، والتوجه فورًا لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، مع موافاة غرفة الطوارئ بالمديرية بتقرير التقصي في أسرع وقت واتخاذ اللازم.

