توك شو

محافظ القاهرة : فك كوبري السيدة عائشة يستغرق شهرًا .. والمحور الجديد أنقذ الحركة المرورية

محمد البدوي

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن أعمال فك وإزالة كوبري السيدة عائشة، التي بدأت فعليًا مساء الخميس الماضي، تأتي في إطار مخطط الدولة الشامل لتطوير منطقة السيدة عائشة، موضحًا أن الكوبري كان يعاني مشكلات جسيمة في التصميم والتنفيذ منذ إنشائه.

ميول وأخطاء إنشائية

وقال محافظ القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة النهار، إن كوبري السيدة عائشة كان به ميول وأخطاء إنشائية واضحة، وهو ما تسبب في وقوع عدد كبير من الحوادث المرورية، مشيرًا إلى أن إحصاءات المرور خلال العام الماضي سجلت ما بين 15 و20 حادثة على الكوبري.

وأضاف أن هذه الأسباب مجتمعة فرضت ضرورة اتخاذ قرار فك الكوبري وإعادة تخطيط المنطقة بالكامل بما يتناسب مع الكثافات المرورية وطبيعة المكان، مؤكدًا أن السلامة المرورية كانت على رأس الأولويات.

تنفيذ الأعمال بالتوازي

وأوضح إبراهيم صابر أن عملية فك الكوبري قد تستغرق نحو شهر، نظرًا لكون المنطقة شديدة الازدحام وتضم أسواقًا ومواقف لسيارات الميكروباص، فضلًا عن تنفيذ الأعمال بالتوازي مع الحفاظ على السيولة المرورية قدر الإمكان.

اتخاذ قرار فك الكوبري

وأشار إلى أن وجود محور صلاح سالم الجديد كان عاملًا حاسمًا في اتخاذ قرار فك الكوبري، قائلًا إن المحور يعمل بالفعل بطول 2.8 كيلومتر، وموازٍ لمسار الكوبري، ويربط بين منطقتي الفسطاط والقلعة بعيدًا عن موقع الأعمال، وهو ما ساهم في استيعاب نحو 90% من الحركة المرورية وتخفيف الضغط على المنطقة أثناء التنفيذ.

